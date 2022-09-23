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باخ يزور مصر ويلتقي السيسي

باخ يزور مصر ويلتقي السيسي
23 سبتمبر 2022 19:03

القاهرة (د ب أ)
أعدت اللجنة الأولمبية المصرية برنامجاً سياسياً ورياضياً لتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال زيارته لمصر، حيث يصل مطار القاهرة مساء اليوم.
وقالت اللجنة الإولمبية المصرية في بيان رسمي، إن زيارة باخ سيكون مخصص لها برنامج كامل علي رأسه مقابلة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والمقرر لها غداً «السبت».
ويصل توماس باخ إلى مصر مساء يوم الجمعة ويتوجه من المطار إلى زيارة لأهرامات الجيزة ثم حفل عشاء.
وأضافت اللجنة الأولمبية المصرية: «يتوجه رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يوم السبت لمقابلة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي ثم التوجه لمقر اللجنة الأولمبية المصرية وزيارة المتحف الأولمبي ثم زيارة متحف الحضارات وتفقد مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبعدها مغادره مصر مساء يوم السبت».
وقال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن زيارة رئيس اللجنة الأولمبية لمصر مهمة جداً وتشهد مناقشة العديد من الملفات المهمة والتأكيد على قيمة مصر وقدراتها الكبيرة في استضافة البطولات العالمية الكبيرة والتي شهدت نجاح كبير في الفترة الأخيرة.

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