«سر إيطالي» وراء تألق هالاند مع «السيتي»

معتز الشامي (دبي)



وصل النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، إلى أفضل مستوى في مسيرته مع «البلومون»، وهو الهداف الذي لا يشق له غبار، ويقدم الآن موسماً استثنائياً مع بطل الدوري الإنجليزي.

ولم يكن هناك شك في أن يثبت «الفتى الذهبي» أنه كان أنجح صفقات «الميركاتو الصيفي»، مقارنة بأية صفقة أبرمها أي من أندية «البريميرليج» وذلك من واقع أرقامه التي تجاوز بها التوقعات، حيث سجل 14 هدفاً في 10 مباريات.

بينما تمثل التطور الأهم والأكبر، في الحالة البدنية المتميزة التي ظهر عليها الهداف الموهوب، والذي أضاف «القطعة الناقصة» فوق رقعة الشطرنج لتشكيلة العبقري بيب جوارديولا التي يقدم بها وجهاً مخيفاً لـ «البلومون» هذا الموسم.

إلا أن السر في هذا الظهور اللافت، يكمن في المعد البدني الإيطالي الذي وفره «السيتي» وهو ماريو بافوندي، الذي يعمل في قلعة «السماوي» منذ عام 2016، وكان يعمل سابقاً في سباقات الدراجات، ولكنه الآن يركز عمله مع هالاند منذ وصوله هذا الصيف.

وأسهم بافوندي في تطور «بدني مذهل» عند هالاند، الذي أصبح ينفذ تعليماته بشكل منضبط، لدرجة أن اللاعب، قرر دعوته، ليعمل معه بشكل خاص خلال معسكر منتخب النرويج، بالتوقف الدولي الحالي، عبر تطبيق الروتين اليومي المعتاد للحفاظ على مستواه في القمة.

والمفاجئ أن مدرب المنتخب النرويجي ستوله سولباكن، وافق على الفور على مقترح هالاند، وأدلى بتصريحات إعلامية قائلاً: «نستدعي 26 أو 27 لاعباً، وهذا كثير بالنسبة لاثنين فقط من المعدين البدنيين، بينما اقترح هالاند ضم معالجه البدني المتميز، الآن لدينا اسم ثالث، ولكن بشكل مؤقت ولكنه سيعمل مع إيرلينج وبقية اللاعبين».