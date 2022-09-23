السبت 24 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«سر إيطالي» وراء تألق هالاند مع «السيتي»

«سر إيطالي» وراء تألق هالاند مع «السيتي»
23 سبتمبر 2022 15:30

معتز الشامي (دبي)

أخبار ذات صلة
«صاعقة» تضرب «المانشافت» في «دوري الأمم»!
فيرديناند: رونالدو يكره «الشياطين»!


وصل النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، إلى أفضل مستوى في مسيرته مع «البلومون»، وهو الهداف الذي لا يشق له غبار، ويقدم الآن موسماً استثنائياً مع بطل الدوري الإنجليزي.
ولم يكن هناك شك في أن يثبت «الفتى الذهبي» أنه كان أنجح صفقات «الميركاتو الصيفي»، مقارنة بأية صفقة أبرمها أي من أندية «البريميرليج» وذلك من واقع أرقامه التي تجاوز بها التوقعات، حيث سجل 14 هدفاً في 10 مباريات.
بينما تمثل التطور الأهم والأكبر، في الحالة البدنية المتميزة التي ظهر عليها الهداف الموهوب، والذي أضاف «القطعة الناقصة» فوق رقعة الشطرنج لتشكيلة العبقري بيب جوارديولا التي يقدم بها وجهاً مخيفاً لـ «البلومون» هذا الموسم.
إلا أن السر في هذا الظهور اللافت، يكمن في المعد البدني الإيطالي الذي وفره «السيتي» وهو ماريو بافوندي، الذي يعمل في قلعة «السماوي» منذ عام 2016، وكان يعمل سابقاً في سباقات الدراجات، ولكنه الآن يركز عمله مع هالاند منذ وصوله هذا الصيف.
وأسهم بافوندي في تطور «بدني مذهل» عند هالاند، الذي أصبح ينفذ تعليماته بشكل منضبط، لدرجة أن اللاعب، قرر دعوته، ليعمل معه بشكل خاص خلال معسكر منتخب النرويج، بالتوقف الدولي الحالي، عبر تطبيق الروتين اليومي المعتاد للحفاظ على مستواه في القمة.
والمفاجئ أن مدرب المنتخب النرويجي ستوله سولباكن، وافق على الفور على مقترح هالاند، وأدلى بتصريحات إعلامية قائلاً: «نستدعي 26 أو 27 لاعباً، وهذا كثير بالنسبة لاثنين فقط من المعدين البدنيين، بينما اقترح هالاند ضم معالجه البدني المتميز، الآن لدينا اسم ثالث، ولكن بشكل مؤقت ولكنه سيعمل مع إيرلينج وبقية اللاعبين».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
النرويج
إيطاليا
آخر الأخبار
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
عربي ودولي
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
اليوم 08:27
السمكة هي من نوع قرش "الغولبن"
دنيا
صياد يعثر على كائن بحري غريب
اليوم 09:44
البرازيل تطلق «صافرة الإنذار»!
الرياضي
البرازيل تطلق «صافرة الإنذار»!
اليوم 12:30
شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"
الإمارات
شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"
اليوم 12:28
عاصفة تهدد عملية إطلاق الصاروخ العملاق إلى القمر
عربي ودولي
عاصفة تهدد عملية إطلاق الصاروخ العملاق إلى القمر
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©