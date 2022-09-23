«الجناح الطائر» سلاح البطائح



علي معالي (الشارقة)



رغم انتقاله إلى البطائح على سبيل الإعارة، قادماً من الشارقة لمدة موسم، إلا أن سيف راشد، لن يبتعد كثيراً عن «قلعة الملك»، لأنه يظهر في الملعب الذي حصد فيه الألقاب مع فريقه السابق، على استاد الشارقة فرع الحزانة، حيث يخوض «الراقي» موسمه الأول بـ «دوري أدنوك للمحترفين».

ويعد سيف راشد «27 عاماً» إضافة قوية للبطائح، في ظل الخبرات الكبيرة، والمستوى المتميز للاعب الذي لعب دوراً كبيراً في حصول «الملك» لدرع الدوري، موسم 2018- 2019، مع المدرب عبدالعزيز العنبري، بعد غياب 23 عاماً.

وغادر سيف راشد «بيت الملك» للمرة الأولى، بعدما تدرج في مختلف المراحل السنية بالنادي، وأثبت كفاءته مع الفريق الأول منذ موسم 2011- 2012، ولعب وقتها 3 مباريات.

وشهد موسم 2014- 2015، الانطلاقة القوية للاعب، بمشاركته في 25 مباراة، وإحراز 3 أهداف، وتكرر عدد المباريات نفسه في الموسم الذهبي للفريق «2018- 2019»، وسجل 6 أهداف بعضها كان حاسماً في مسيرة تتويج «الملك».

وأطلقت جماهير الشارقة على سيف لقب «الجناح الطائر»، لدوره البارز في الطرف الأيمن، وقيادته لفريقه في العديد من المباريات إلى الفوز، من الجبهة التي وصفت بأنها «مرعبة» للمنافسين في الموسم الذهبي لـ «الملك»، وأدت الإصابة إلى ابتعاده نسبياً، بدليل أن موسم 2019- 2020 شهد ظهور اللاعب في مباراتين، مقابل 22 مباراة «764 دقيقة»، ولعب 12 مباراة خلال الموسم الماضي.