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مارتينيز: دي بروين «الصانع الأكثر روعة» في العالم

مارتينيز: دي بروين «الصانع الأكثر روعة» في العالم
23 سبتمبر 2022 14:15

برلين (د ب أ)
قال روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم إن كيفن دي بروين هو «صانع الألعاب الأكثر روعة» في عالم كرة القدم.
وتألق دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، بشكل كبير ليسجل هدفاً ويصنع الهدف الثاني في المباراة التي فاز فيها المنتخب البلجيكي على منتخب ويلز 2-1 مساء أمس الخميس ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.
كذلك سدد دي بروين، الفائز للمرة الثانية بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، كرة خطيرة أخرى خلال الشوط الأول من مباراة أمس لكنها اصطدمت بالقائم.
وقال مارتينيز في تصريحاته للصحفيين: «هذه رسالة لكل جماهيرنا، لا يمكنكم التوقع عند رؤية كيفن دي بروين يلعب. هو بالنسبة لي صانع الألعاب الأكثر روعة في عالم كرة القدم في الوقت الحالي».
وأضاف: «هو رائع في رؤيته للمباراة والتوقيت وكذلك المساحات، ورائع في التنفيذ أمام المرمى». وتابع: «أرى أن أدائه كان ساحراً في المباراة، لكنه يفعل هذا، أنظر إلى مباراة بولندا التي انتهت بفوز بلجيكا 1-0 في يونيو، هو يفعل ذلك بشكل مستمر، أحياناً أنظر إليه، وأقول إننا محظوظون للغاية بأن لدينا لاعب مثل كيفن».
وتوج دي بروين (31 عاماً) بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية في الموسم الماضي، حيث كان قد توج بها أيضا في موسم 2019-2020.
ويتصدر دي بروين قائمة نجوم الدوري الإنجليزي حالياً في صناعة الأهداف، حيث صنع ستة أهداف حتى الآن.

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