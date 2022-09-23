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الرياضي

«خريف العين للشطرنج السريع» تتوج الأبطال

«خريف العين للشطرنج السريع» تتوج الأبطال
23 سبتمبر 2022 15:00

العين (الاتحاد)
اختتمت بمدينة العين، منافسات بطولة خريف العين للشطرنج السريع، التي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بمشاركة 134 لاعباً ولاعبة من 15 دولة هي كندا وبلجيكا والهند وباكستان والفلبين والجزائر وبنجلاديش وتركيا ومصر وإريتريا وسوريا وسلطنة عمان واليمن وجنوب أفريقيا، إلى جانب لاعبي ولاعبات الإمارات ولاعبي ولاعبات نادي العين.
حضر منافسات البطولة وتوج الفائزين، محمد أمين عبدالله الزرعوني الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وسعيد حسن شهداد البلوشي المدير التنفيذي للشؤون الإدارية.
وأكد الزرعوني أن هذه البطولة تهدف إلى توفير فرص للاحتكاك الفني وتطوير المستوى للاعبي ولاعبات النادي استعدادا للمشاركات القادمة المحلية والدولية وثمن دعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي لجهود النادي لنشر اللعبة بين مختلف شرائح المجتمع العيناوي وتطوير مستوى ونتائج لاعبي ولاعبات النادي.
توج الفلبيني ديلورو بالمركز الأول برصيد 8 نقاط يليه مواطنيه إيرفن وماركوس في المركزين الثاني والثالث برصيد 7.5 نقطة لكل منهما، وحصد حمد آل علي جائزة أفضل لاعب إماراتي بينما حصدت موزة المنصوري جائزة أفضل لاعبة إماراتية وفازت أمل فاضل الشامسي بجائزة أفضل لاعبة في البطولة.
وفاز غيث النعيمي بجائزة أفضل لاعب عيناوي، بينما حصدت روان النعيمي جائزة أفضل لاعبة عيناوية
أقيمت البطولة طبقاً للنظام السويسري من 9 جولات، حيث يحصل كل لاعب على زمن تفكير 15 دقيقة للمباراة مع إضافة 5 ثوانٍ لكل نقلة من بداية المباراة، حسب نظام فيشر لمسابقات الشطرنج السريع.
أدار البطولة الحكم الدولي الإماراتي أحمد النعيمي رئيس لجنة الحكام باتحاد الشطرنج وعاونه الحكم الفيدرالي المصري أحمد عادل وحكمان محليان من الإمارات هما أحمد الهاملي وموزة المعمري.

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