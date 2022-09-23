ريع تذاكر نهائي الكأس لدعم مشروعات «معاً»



دبي (الاتحاد)



وقع اتحاد كرة القدم وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، اتفاقية تعاون مشترك، تتعلق بالمساهمات المالية في الفعاليات الرياضية والمشاركة المجتمعية، وتم الإعلان عن الاتفاق في مؤتمر صحفي، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وسلامة عجلان العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين، وتطوير ودعم الشراكة الاستراتيجية بينهما، وذلك بالتعاون في مجال الفعاليات الرياضية، وجمع المساهمات الاجتماعية التي تهدف إلى خدمة فئات مستهدفة، ويجوز أن تكون ذات طابع خيري للصالح العام للمجتمع.

وتنص الاتفاقية على جمع المساهمات المجتمعية، من خلال الفعاليات الرياضية، وتعزيز مفهوم المشاركة والمسؤولية المجتمعية، وإنفاقها أو توجيهها لحل الأولويات والتحديات المجتمعية والاحتياجات الاجتماعية.

واتفق الطرفان على إطلاق فعاليات رياضية اجتماعية، يتم توجيه ريعها لدعم برامج ومبادرات هادفة لخدمة المجتمع في أبوظبي، من خلال مباريات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والمسابقات الأخرى التي يتم الاتفاق عليها وتحديدها من قبل الطرفين.

وبحسب الاتفاقية سيتم تخصيص جزء من ريع المسابقات والفعاليات التي ينظمها اتحاد الكرة، لمصلحة هيئة المساهمات المجتمعية، وستكون البداية بمباراة نهائي كأس رئيس الدولة، التي تجمع الوحدة والشارقة، حيث يتم تخصيص ريع التذاكر دعماً لمشروعات «معاً».

وعبر محمد عبدالله هزام الظاهري، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن الخطوة تأتي في إطار تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية المختلفة، مؤكداً استعداد الاتحاد لوضع كافة إمكاناته من أجل إنجاح الشراكة.

وقال: سنكون سنداً لهيئة المساهمات المجتمعية، ولن ندخر جهداً في التعاون والتنسيق معها على آلية جمع المساهمات ذات العلاقة بالفعاليات الرياضية، والترويج عنها من خلال المسابقات والمباريات التي نقوم بإدارتها، بالإضافة إلى إظهار جهود الهيئة في دعم التحديات المجتمعية من خلال الإعلام.

وأضاف: نسعد كثيراً بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات والمؤسسات التي تسعى لخدمة مجتمعنا المحلي، الاتحاد حريص على المشاركة في الأعمال الخيرية، ودعم الجهود الرامية لإرساء قيم التكافل، والمساهمة في نشر ثقافة المشاركة والمساهمة الفاعلة في المجتمع.

ومن جانبها قالت سلامة العميمي: باعتبارنا نقطة الوصل التي تربط المؤسسات في القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، سعياً للتعاون والتكامل في معالجة الأولويات الاجتماعية.

وأضافت: تؤكد الشراكة بين الهيئة واتحاد كرة القدم الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد وباقي المؤسسات الرياضية في الدولة بمجتمعها، باعتبارها جهات تسعى لإثراء حياة الناس وتعزيز صحتهم واستثمار طاقاتهم، ونحرص في هيئة «معاً» باعتبارنا القناة الرسمية لجمع المساهمات المالية المجتمعية من الأفراد ومساهمات المسؤولية المجتمعية للشركات؛ لنوفر الوسائل والأدوات التي تعزز قدرة هذه المساهمات على تحقيق أهدافها المجتمعية.