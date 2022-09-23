خورفكان تستضيف كأس رئيس الدولة للمصارعة



خورفكان (الاتحاد)



تستضيف صالة نادي خورفكان صباح يوم السبت المقبل، كأس رئيس الدولة للمصارعة، والمؤجلة من الموسم الماضي، وتتجدد إقامتها في خورفكان، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، ونادي خورفكان، الذي انضم حديثاً إلى عضوية الاتحاد، في أنشطة المصارعة.

وتقدم للمشاركة في البطولة، عبر الرابط الإلكتروني المخصص لاستقبال طلبات التسجيل، في الموقع الرسمي التابع للاتحاد، 160 لاعباً يمثلون 6 أندية هي دبي والأنصار الشارقة وعجمان ودبا الفجيرة والفجيرة للفنون القتالية وخورفكان «المستضيف»، وتحدد نتيجة البطولة الغالية هوية النادي الفائز بلقب درع التفوق العام لموسم 2020-2021، حيث يتصدر خورفكان الترتيب العام.

وتسمح اللائحة الفنية والتنظيمية للبطولة، بمشاركة المواطنين والمقيمين فيها، بواقع لاعبين اثنين على الأقل في كل وزن، شريطة اجتياز عملية الوزن التي جرت قبل قرعة البطولة.

وتبدأ الأدوار التمهيدية في الساعة العاشرة والنصف صباحاً، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة، وتتطلب إبراز المرور الأخضر على تطبيق الحصن.

وتشمل البطولة فئات الناشئين والأشبال، وفقاً لشروط كل فئة من الفئتين حسب قانون اتحاد المصارعة والجودو، على أن تقام الأدوار النهائية عصراً، وتعقبها مراسم التتويج لتكريم الفائزين بالميداليات والكؤوس. وتقوم اللجنة الفنية للمصارعة بالاتحاد برصد أسماء أبرز اللاعبين في المنافسات، بهدف دعم المنتخبات الوطنية العمرية للمصارعة للمشاركات القادمة.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، بتعاون مجلس الشارقة الرياضي المستمر برئاسة عيسى هلال الحزامي، وجهود نادي خورفكان في دعم مسيرة الاتحاد، والجهات المساهمة في إنجاح البطولة الأغلى التي تقام للمرة الأولى في خورفكان، متمنياً التوفيق للجميع وللبطولة النجاح.