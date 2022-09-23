السبت 24 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

خورفكان تستضيف كأس رئيس الدولة للمصارعة

خورفكان تستضيف كأس رئيس الدولة للمصارعة
23 سبتمبر 2022 20:00

 
خورفكان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
راميرو: كرة الإمارات تحتاج إلى «الجماعية»
عبدالله بن زايد يلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة


تستضيف صالة نادي خورفكان صباح يوم السبت المقبل، كأس رئيس الدولة للمصارعة، والمؤجلة من الموسم الماضي، وتتجدد إقامتها في خورفكان، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، ونادي خورفكان، الذي انضم حديثاً إلى عضوية الاتحاد، في أنشطة المصارعة.
وتقدم للمشاركة في البطولة، عبر الرابط الإلكتروني المخصص لاستقبال طلبات التسجيل، في الموقع الرسمي التابع للاتحاد، 160 لاعباً يمثلون 6 أندية هي دبي والأنصار الشارقة وعجمان ودبا الفجيرة والفجيرة للفنون القتالية وخورفكان «المستضيف»، وتحدد نتيجة البطولة الغالية هوية النادي الفائز بلقب درع التفوق العام لموسم 2020-2021، حيث يتصدر خورفكان الترتيب العام.
وتسمح اللائحة الفنية والتنظيمية للبطولة، بمشاركة المواطنين والمقيمين فيها، بواقع لاعبين اثنين على الأقل في كل وزن، شريطة اجتياز عملية الوزن التي جرت قبل قرعة البطولة.
وتبدأ الأدوار التمهيدية في الساعة العاشرة والنصف صباحاً، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة، وتتطلب إبراز المرور الأخضر على تطبيق الحصن.
وتشمل البطولة فئات الناشئين والأشبال، وفقاً لشروط كل فئة من الفئتين حسب قانون اتحاد المصارعة والجودو، على أن تقام الأدوار النهائية عصراً، وتعقبها مراسم التتويج لتكريم الفائزين بالميداليات والكؤوس. وتقوم اللجنة الفنية للمصارعة بالاتحاد برصد أسماء أبرز اللاعبين في المنافسات، بهدف دعم المنتخبات الوطنية العمرية للمصارعة للمشاركات القادمة.
وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، بتعاون مجلس الشارقة الرياضي المستمر برئاسة عيسى هلال الحزامي، وجهود نادي خورفكان في دعم مسيرة الاتحاد، والجهات المساهمة في إنجاح البطولة الأغلى التي تقام للمرة الأولى في خورفكان، متمنياً التوفيق للجميع وللبطولة النجاح.

الإمارات
خورفكان
مجلس الشارقة الرياضي
اتحاد المصارعة والجودو
محمد بن ثعلوب
عيسى هلال
آخر الأخبار
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
عربي ودولي
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
اليوم 08:27
السمكة هي من نوع قرش "الغولبن"
دنيا
صياد يعثر على كائن بحري غريب
اليوم 09:44
البرازيل تطلق «صافرة الإنذار»!
الرياضي
البرازيل تطلق «صافرة الإنذار»!
اليوم 12:30
شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"
الإمارات
شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"
اليوم 12:28
عاصفة تهدد عملية إطلاق الصاروخ العملاق إلى القمر
عربي ودولي
عاصفة تهدد عملية إطلاق الصاروخ العملاق إلى القمر
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©