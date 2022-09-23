«زوارق أبوظبي» تخوض «التحدي المزدوج» في إيطاليا



سان نازارو (الاتحاد)



يتأهب فريق أبوظبي للزوارق السريعة، لدخول تحدي السباق الرئيسي الأول، للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، والتي تقام في مدينة سان نازارو في إيطاليا، وتشهد انطلاق سباقين في الجولة، بنقاط مختلفة لكل سباق، ويبدأ الأول «السبت»، وينطلق يوم الأحد السباق الثاني، وختام هذه الجولة التي يشارك من خلالها 15 زورقاً عبر المنافسة الدولية.

وتدخل زوارق الفريق للدفاع عن الصدارة حالياً، حيث يتصدر الترتيب العام زورق «أبوظبي 6»، بقيادة شون تورنتي، وبرصيد 20 نقطة، في حين يحل ثانيا زورق «أبوظبي 5»، بقيادة ثاني القمزي، ورصيده 15 نقطة، حيث يواصل «الزورقين» رحلة الحلم، بتحقيق لقب البطولة هذا الموسم، للمرة الثامنة في تاريخ الفريق الإماراتي، بعد أن حقق اللقب لسبعة مرات طوال عمر مشاركاته في المنافسة.

وسجل فريق أبوظبي بداية قوية في البطولة، وفي مايو الماضي بعد حصد المركزين الأول والثاني في الجولة الأولى والافتتاحية، والتي أقيمت في ماكون الفرنسية.

ويشارك في الجولة 15 زورقاً، يأتي في مقدمتها حامل لقب البطولة السويدي جوناس آندرسون، والذي حقق لقب البطولة للمرة الأولى الموسم الماضي، لأن يكون مفاجأة قوية، في ظل وجود مرشحين عدة، تجاوزهم آندرسون بعد «فاصل درامي»، في جولة الختام للموسم الماضي، وكان فريق أبوظبي أحد المرشحين وبقوة للقب الثامن في الموسم الماضي، حيث سحب آندرسون اللقب في «سيناريو مثير»، عبر جولة الختام في موسم 2021

وعبر اليومين الماضيين، خضعت زوارق الفريق لتجارب مكثفة على المحرك بالتحديد، من أجل اختيار التركيبة و«التوليفة» المناسبة للمشاركة في سباق الجولة، بالإضافة إلى تحديد المراوح الأنسب، من أجل السباق، والتي تضمن أيضاً الأداء الأمثل لكل متسابق من خلال المنافسة.



وتحمل هذه البحيرة ذكريات جميلة لثاني القمزي، حيث سبق له وأن انتزع المركز الأول في جولة موسم 2021، بعد تحدٍ قوي مع صاحب الأرض الإيطالي ألبيرتو كامبراتو، ولذلك يتسلح بعامل الذكريات أيضاً مع خوض سباقات الجولة.

وينطلق السباق الرئيسي الأول «السبت» على مسار يبلغ طوله 1971 متراً، تتوزع على 6 بوابات هوائية، 5 منها سيكون الالتفاف من على يمينها، فيما يكون الالتفاف على «البوابة الصفراء» من اليسار أو من الداخل، كما يقولون في لغة المسابقة، ويملك المسار خصائص يبحث عنها أغلب المتسابقين، وهي المسافات الطويلة بين البوابات الهوائية، حيث تبلغ بعض المسافات 600 متر و580 متراً بين بعض البوابات، وهو ما يطرح وبقوة خيار التجاوز لدى بعض الزوارق عبر المسار، وبلغة السباقات تصل الزوارق إلى أقصى سرعة في بعض مراحل المسار، وتملك زوارق فريق أبوظبي بقدرات متسابقيها القدرة على التعامل مع المنحنيات المختلفة في المسار، وأيضاً قدرة التجاوز والوصول لسرعات عالية.

من جهته، كشف جمعة القبيسي راديو مان ثاني القمزي عن التفاؤل برقم طول مسار السباق، وقال: بحكم أن طول المسار هو 1971 متراً، فإننا متفائلون بهذا الرقم، في أن نحقق منصة ونتائج إيجابية، من خلال السباق، ونكون في المقدمة للرياضة البحرية الإماراتية، كما هو الحال دائماً، السباق يقام في أجواء شبه مثالية بالنسبة لنا من ناحية التجهيز والإعداد، وبقي أن تكتمل الصورة مع تحقيق المراكز الأولى.

وشدد القبيسي على نقطة مهمة من خلال المسار، وهي المياه العذبة للبحيرة، وسيكون لها تعامل خاص للمتسابقين، خاصة وأن الزورق في المعتاد يكون أسرع في المياه المالحة وأكثر خفة، ولكن عبر بحيرة سان نازارو، فإن عذوبة المياه التي تتطلب إعدادات أكثر دقة وتفاصيل مختلفة بعض الشيء، خاصة المراوح التي يجب أن يتم اختيارها بعناية، قبل بدء أي منافسة، وتلائم زورق كل متسابق.

وقال القبيسي: في فريق أبوظبي هناك للمتسابق مساحة لاختيار المروحة الملائمة بالنسبة له، والتي يرى أنها ستتناسب مع سرعات زورقه وإعدادات المحرك، وذلك يعطي راحة أكبر للمتسابقين في السباق، قمنا بتجهيز كل ما يلزم وبقي أن نختم هذا اليوم بفرحة وصعود للمنصة.

وحظيت بعثة فريق أبوظبي بمؤازرة ومتابعة من الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، حيث تواصل مع سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، ونقل الشيخ محمد بن سلطان، للأبطال الدعم والكلمات التشجيعية، لتقديم أفضل ما لديهم في ثاني جولات البطولة، والسعي لتقديم الصورة المشرقة والقوية لفريق أبوظبي في المشاركات الدولية والعالمية عبر كافة المحطات.