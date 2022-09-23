دبي تجمع نخبة أبطال «الكيك بوكسينج» 8 أكتوبر

دبي (الاتحاد)

تتنافس نخبة من أقوى الملاكمين العالميين في دبي يوم 8 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات بطولة «بي كيه كيه» للكيك بوكسينج البطولة الأكبر من نوعها، التي تنظمها شركة «بي كي كي سبورتس» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي للمرة الأولى في المنطقة، وتقام منافساتها في قاعة راشد بن حمدان بنادي النصر الرياضي.

وكثف الملاكمين تدريباتهم للمشاركة في البطولة التي يشارك فيها 20 ملاكماً عالمياً يخوضون 10 مواجهات في أقوى بطولات الكيك بوكسينج العالمية، يتصدرها النزال الرئيس بين السويسري أولريك بوكيم المصنف 5 على العالم، والتركي سيردار إيروجلو، اللذين يتنافسان على الحزام الذهبي لفئة 90 كجم، كما تضم المنافسات مواجهة بين الهند وباكستان حيث يتنافس الهندي محمد شعيب مع الباكستاني شكيل عبدالله شانديو في نزال ينتظره الملايين حول العالم وسيتم بثه على 64 قناة تلفزيونية في أكثر من 190 دولة حول العالم.

ويعد السويسري أولريك بوكيم أسطورة في رياضة الكيك بوكسينج حيث يحمل لقب بطل العالم، وبطل أوروبا مرتين، وبطل الرومان مرتين، وبطل سويسرا مرتين، فيما يحمل سيدار إيروجلو الرقم القياسي للفوز بلقب البطل الوطني في تركيا 17 مرة، وفاز ببطولة العالم في الملاكمة التايلاندية، ولقب بطولة واكو للكيك بوكسينج.

وستتجه أنظار ملايين المتابعين من حول العالم إلى المباراة الأبرز في البطولة التي تشهد مواجهة بين الهند وباكستان، حيث سيكون الباكستاني شكيل عبدالله شانديو الفائز في 15 مباراة متتالية ولم يهزم على حلبة المحترفين خلالها، في مواجهة الهندي محمد شعيب الذي يتمتع بمسيرة حافلة حيث خاض 60 نزالًا في حلبة المحترفين حقق فيها 55 فوزًا وخسر 5 نزالات فقط، وخاض 16 نزالًا في مرحلة الهواة فاز في 14 منها وخسر 2 فقط، كما أنه يحمل 6 ألقاب لبطولة لملاكمة التايلاندية الهندية، وفاز أيضًا ببطولة جنوب الهند 2018 وبولة الملاكمة التايلاندية في تايلاند 2019.

وقال عبد الرحمن كالايل، رئيس مجلس إدارة شركة بي كيه كيه للرياضة: «دبي مدينة مذهلة، وتعد من أجمل المدن في العالم، بما تملكه من مقومات في كافة المجالات السياحية والرياضية والطبيعية، وسنحرص على أن تقام بطولة (بي كيه كيه) بالمستوى الذي يليق بمكانة دبي وصورتها العالمية الرائدة، ونعد الجمهور بتقديم بطولة لا تنسى مع أقوى المنافسات العالمية».