«ريكاردو» و«جين».. سباق «الأرقام القياسية»



أبوظبي (الاتحاد)



يستضيف مضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، فجر غد «السبت»، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، برعاية النسخة الرابعة عشر لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية.

واللافت سيكون هناك اثنان من أصحاب الرقم القياسي العالمي في السباقين، ممثلاً في خورخي ريكاردو، صاحب الرقم القياسي العالمي في الانتصارات، وسيقود المهرة «بيتروسكا راش» في سباق المهرات، وجين ألفيس، المرأة الوحيدة في العالم التي فازت ببطولة الفرسان في البرازيل مرتين، وستقود المهر «جي راج المارد» في سباق الأمهار.

وسيقام السباق الأول على لقب كأس الوثبة ستاليونز للأمهار للجائزة الكبرى، لمسافة 1200 متر على العشب والبالغ جائزته 15 ألف ريال برازيلي، بمشاركة 7 أمهار في سن ثلاث سنوات، أبرزها «مهاتما راش» بقيادة اف لاروج، و«جونثر راش» بقيادة رودنيك فيانا.

ويقام السباق الثاني لمسافة 1300 متر على كأس الوثبة ستاليونز للمهرات للجائزة الكبرى البالغة 15 ألف ريال برازيلي، ويستقطب 8 مهرات في سن ثلاث سنوات فما فوق، أبرزها «آر جي ايرا» بقيادة أي ار اوليفيرا، و«آر جي كليفا» بقيادة رودنيك فيانا.

ومنذ عام 2015، أصبحت البرازيل جزءاً من أجندة المهرجان العالمي للخيول العربية عندما نظم، في أكتوبر، السباق الأول لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للمتدربين «IFAHR» في أميركا الجنوبية، والتي شارك فيها عشرة من الفرسان.

ومنذ ذلك الحين، أقيمت جميع السباقات بتنظيم رابطة مربي الخيول العربية البرازيلية «ABCCA»، وستستضيف البرازيل هذا العام عدة سباقات من كأس الوثبة ستاليونز، المخصصة للأمهار والمهرات.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.