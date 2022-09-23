السبت 24 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«ريكاردو» و«جين».. سباق «الأرقام القياسية»

«ريكاردو» و«جين».. سباق «الأرقام القياسية»
23 سبتمبر 2022 13:39

 
أبوظبي (الاتحاد)


يستضيف مضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، فجر غد «السبت»، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، برعاية النسخة الرابعة عشر لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية. 

أخبار ذات صلة
البرازيل تطلق «صافرة الإنذار»!
راميرو: كرة الإمارات تحتاج إلى «الجماعية»

واللافت سيكون هناك اثنان من أصحاب الرقم القياسي العالمي في السباقين، ممثلاً في خورخي ريكاردو، صاحب الرقم القياسي العالمي في الانتصارات، وسيقود المهرة «بيتروسكا راش» في سباق المهرات، وجين ألفيس، المرأة الوحيدة في العالم التي فازت ببطولة الفرسان في البرازيل مرتين، وستقود المهر «جي راج المارد» في سباق الأمهار.
وسيقام السباق الأول على لقب كأس الوثبة ستاليونز للأمهار للجائزة الكبرى، لمسافة 1200 متر على العشب والبالغ جائزته 15 ألف ريال برازيلي، بمشاركة 7 أمهار في سن ثلاث سنوات، أبرزها «مهاتما راش» بقيادة اف لاروج، و«جونثر راش» بقيادة رودنيك فيانا.
ويقام السباق الثاني لمسافة 1300 متر على كأس الوثبة ستاليونز للمهرات للجائزة الكبرى البالغة 15 ألف ريال برازيلي، ويستقطب 8 مهرات في سن ثلاث سنوات فما فوق، أبرزها «آر جي ايرا» بقيادة أي ار اوليفيرا، و«آر جي كليفا» بقيادة رودنيك فيانا.
ومنذ عام 2015، أصبحت البرازيل جزءاً من أجندة المهرجان العالمي للخيول العربية عندما نظم، في أكتوبر، السباق الأول لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للمتدربين «IFAHR» في أميركا الجنوبية، والتي شارك فيها عشرة من الفرسان.
ومنذ ذلك الحين، أقيمت جميع السباقات بتنظيم رابطة مربي الخيول العربية البرازيلية «ABCCA»، وستستضيف البرازيل هذا العام عدة سباقات من كأس الوثبة ستاليونز، المخصصة للأمهار والمهرات.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
كأس الوثبة
ساو باولو
البرازيل
الخيول
سباقات الخيول
آخر الأخبار
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
عربي ودولي
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
اليوم 08:27
السمكة هي من نوع قرش "الغولبن"
دنيا
صياد يعثر على كائن بحري غريب
اليوم 09:44
البرازيل تطلق «صافرة الإنذار»!
الرياضي
البرازيل تطلق «صافرة الإنذار»!
اليوم 12:30
شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"
الإمارات
شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"
اليوم 12:28
عاصفة تهدد عملية إطلاق الصاروخ العملاق إلى القمر
عربي ودولي
عاصفة تهدد عملية إطلاق الصاروخ العملاق إلى القمر
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©