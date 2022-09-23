الجزيرة الحمراء والعربي.. قمة «المتصدر والوصيف» في «الهواة»



معتصم عبدالله (دبي)



تتصدر مباراة الجزيرة الحمراء «المتصدر»، وضيفه العربي «الوصيف»، يوم الأحد المقبل، واجهة الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى، والتي تنطلق غداً «السبت»، بإقامة 4 مباريات، تجمع الفجيرة مع سيتي، وبينونة مع الرمس، الحمرية مع مصفوت، وجلف أف سي مع العروبة، وتستكمل «الأحد» بمباريات التعاون مع الذيد، الإمارات مع حتا، ودبا الحصن مع فرسان هسبانيا، فيما سيكون مسافي صاحب المركز الثاني عشر في الراحة.

ويطمح الجزيرة الحمراء والعربي إلى «فك الشراكة» في «صراع الصدارة»، بعدما حصد الفريقان 6 نقاط، في الجولتين الماضيتين، بفوز الأول على مصفوت 2-1، والذيد 3-0، فيما تفوق العربي بدوره على دبا الحصن 2-1، وبينونة 3-1، ويعول الضيوف في «قمة الأحد» على تألق العُماني فارس الجابري متصدر قائمة الهدافين برصيد 3 أهداف، فيما يبرز في قائمة أصحاب الأرض المهاجم إيجور ألفيس، بعد تسجيله ثنائية في مباراة الجولة الثانية أمام الذيد.

ولن تكون مهمة الفجيرة الساعي لفوزه الأول في الدوري، سهلة أمام ضيفه سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وفشل «الذئاب» في الفوز، خلال مباراتين على التوالي، بالتعادل مع الرمس 2-2، والخسارة أمام فرسان هسبانيا 0-1، في المقابل استهل سيتي مشواره بالتعادل مع الإمارات 1-1، وفاز في الثانية على جلف أف سي 1-0.

ويستقبل بينونة صاحب المركز الأخير في الترتيب، ضيفه الرمس «الثالث عشر»، ويملك الأخير في جعبته نقطة، من تعادله في الجولة الأولى أمام الفجيرة 2-2، قبل خسارته في الثانية أمام دبا الحصن 2-3.

ويخوض الحمرية الغائب عن مشهد الجولة الأولى، مباراته الثانية في الدوري، حينما يستقبل ضيفه مصفوت صاحب المركز الثامن برصيد 3 نقاط، وخسر الحمرية في الجولة الماضية أمام مسافي 1-2، فيما احتفل مصفوت في الجولة ذاتها، بفوزه الأول على التعاون 2-1، بعد الخسارة في الأولى أمام الجزيرة الحمراء 1-2.

وتختتم مباريات اليوم الأول للجولة الثالثة، بمواجهة جلف أف سي أمام ضيفه العروبة على ملعب حميد الطاير بنادي النصر، ويتساوى الفريقان برصيد 3 نقاط لكل، بعد فوز الأول على فرسان هسبانيا 3-1 في الجولة الأولى، والخسارة 0-1 أمام سيتي في الثانية، فيما تغلب العروبة في مباراته الأولى على حتا 1-0، وخسر في الثانية أمام الإمارات 0-1.

السبت



الفجيرة - سيتي 17:20

بينونة - الرمس 17:20

الحمرية - مصفوت 17:25

جلف أف سي - العروبة 17:25

الأحد



التعاون - الذيد 17:20

الإمارات - حتا 17:20

دبا الحصن - فرسان هسبانيا 17:20

الجزيرة الحمراء - العربي 17:20