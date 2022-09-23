«الأبيض الأولمبي» يواجه عُمان ودياً



دبي (الاتحاد)



يواجه المنتخب الأولمبي لكرة القدم، في الساعة السابعة والربع مساء غد «السبت»، شقيقه العُماني ودياً، باستاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

واستعد منتخبنا للمباراة، بأداء عدد من الحصص التدريبية اليومية على ملعب حميد الطاير، تحت قيادة الإسباني دينيس سيلفا، وجهازه الفني المساعد، وبمشاركة اللاعبين، راكان وليد، سلطان الزعابي، عبدالله محمد الحمادي، زايد سلطان، محمد المازمي، وليد راشد، عبدالرحمن عادل، منصور الشامسي، حمدان العامري، بدر ناصر، مايد الطنيجي، حمد فهد، سلطان البدواوي، أحمد محمود، عبدالعزيز البلوشي، عبدالله الرئيسي، عبدالله أحمد الحمادي، خالد الأصبحي، علي عبدالعزيز، عبدالعزيز السويدي، ناصر سالم، فهد بدر، إسماعيل الزعابي، عبدالله فدعق، ياسر حسن.

من جانبه، أشاد سالم اليعقوبي إداري المنتخب، بالتزام وجدية اللاعبين خلال المعسكر، وتنفيذهم لتوجيهات الجهاز الفني خلال الحصص التدريبية، مشيراً إلى أن خوض تجربتين وديتين أمام منافس قوي، مثل منتخب عُمان، تعد خطوة مهمة في مرحلة إعداد «الأبيض الأولمبي» للبطولات المقبلة، وفرصة يجب استغلالها بالشكل المطلوب لتجربة كافة اللاعبين، وإجراء تقييم شامل لقدرات كل لاعب في ختام المعسكر الحالي.

وثمن اليعقوبي دعم واهتمام لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، واستراتيجيتها التي توفر الإعداد المبكر للمنتخبات، من معسكرات ومباريات ودية قبل المشاركات في البطولات الكروية.