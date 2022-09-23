«أبوظبي للصحة العامة» يطلق «تحدي المليار خطوة»

أبوظبي (الاتحاد)



أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة، «تحدي المليار خطوة»، لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة المشي بشكل جماعي، لتحقيق المليار خطوة، تزامناً مع فعاليات المؤتمر التاسع للجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع ومجلس أبوظبي الرياضي وتطبيق اللياقة البدنية.

ويأتي إطلاق التحدي ضمن فعاليات مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة لهذا العام تحت شعار «كلّ خطوة مهمّة»، ويستمر التحدي لمدة 6 أسابيع، ويستمر إلى 26 أكتوبر.

ومن المتوقع أن يشهد التحدي مشاركة المواطنين والمقيمين، ويهدف إلى استقطاب أكثر من 1000 زائر قادمين من جميع أنحاء العالم لحضور فعاليات النسخة التاسعة من المؤتمر، التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض إلى 26 أكتوبر.

ويمثل التحدي جزءاً من مساعي مركز أبوظبي للصحة العامة المتواصلة لتعزيز النشاط البدني ورفع مستوى اللياقة بين الأفراد، كما يتماشى مع أهداف الحكومة لتبني أسلوب حياة أكثر صحة.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في التحدي بتحميل تطبيق STEPPI المجاني على أجهزة آي أو إس وأندرويد ومتابعة تقدمهم الذي سيتم عرضه في موقع إلكتروني مخصص للعدد الإجمالي للخطوات المنجزة لجميع المشتركين، وكما يتضمن أيضاً توصيات بشأن الأنشطة المختلفة التي يمكن للأفراد القيام بها، من أجل تحصيل أكبر عدد ممكن من الخطوات، وسيدخل المشاركين بأكبر عدد خطوات في السحب للفوز بتذاكر سفر مع الاتحاد للطيران.

وقال مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: تعد مبادرة «تحدي المليار خطوة» أحدث مبادرات مركز أبوظبي للصحة العامة، كما أنها تنعكس على رؤيتنا نحو مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة.

وأضاف: مع استعداد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة خلال أكتوبر، فإن إطلاق المبادرة يمثل فرصة لأفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وقدراتهم للمشاركة بأكبر عدد من الخطوات والحفاظ على لياقتهم البدنية ونشاطهم، وتعريف العالم بمستوى النشاط الذي يزخر به مجتمعنا، ولا شك بأن كل خطوة ستحدث فرقاً، سواء كانت بالمشي أو الجري، كما أن تحقيق الهدف من هذا التحدي يتطلب جهداً جماعياً من جميع الأفراد والمؤسسات في الدولة، فالنشاط البدني ضروري لصحتنا ورفاهيتنا، وجاء التخطيط لإطلاق تحدي المليار خطوة مع التأكيد على أنه مناسب للجميع ويتضمن مزايا تفاعلية لمتابعة مستوى التقدم.

وقال: أوجه الدعوة لجميع أفراد المجتمع في مختلف المؤسسات، من أجل التضامن والمشاركة لنتمكن جميعاً من تحقيق الهدف المنشود وإنجاح التحدي.