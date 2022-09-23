«الملك» ينتقل إلى «الترضية» في «عربية اليد»

رضا سليم (دبي)



يستكمل الشارقة مشواره في البطولة العرية للأندية لكرة اليد، المقامة حالياً بمدينة الحمامات التونسية، للعب على مراكز الترضية، بعد خسارته أمام الكويت الكويتي 26-30، في ربع النهائي، ليتبخر حلم الصعود إلى «المربع الذهبي» مع «الأربعة الكبار»، ويخوض «الملك» المباريات المتبقية للعب على المراكز من الخامس إلى السابع.

وجاءت محصلة الشارقة في الدور الأول، بالفوز على الأفريقي التونسي بفارق هدف، وفوز اعتباري على أمل سكيكدة الجزائري، والذي غاب عن البطولة، والخسارة أمام السالمية الكويتي، ليتأهل إلى ربع النهائي في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، ويواجه الكويت الذي خسر أمامه، ليتأهل الفريق الكويتي إلى «المربع الذهبي»، حيث يلتقي الزمالك، فيما يلعب الترجي مع الأفريقي، في «منازلة تونسية» بالبطولة العربية، ويتأهل الفائزان إلى النهائي، فيما يلعب الخاسران على المركز الثالث.

ويتعامل الجهاز الفني للشارقة بقيادة سفيان حيواني، على أنها أفضل إعداد للموسم الجديد، خاصة إنه سيدافع عن جميع الألقاب المحلية التي حققها الموسم الماضي.

من ناحية أخرى، تشهد كأس الإمارات للرجال مساء السبت، مواجهة تجمع بين النصر والعين، ضمن المجموعة الثانية، ودشن «الزعيم» مشواره في البطولة، بالفوز على دبا الحصن 26-20، فيما يلعب النصر للمرة الأولى هذا الموسم.