«جيرو 49» يهدد «الملك هنري»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



حقق منتخب فرنسا فوزاً مستحقاً على النمسا بهدفين، في دوري الأمم الأوروبية، وتألق رجال ديدييه ديشامب، وقدموا مباراة كبيرة، وسيطروا على أحداث الشوطين.

وبرز بوجه خاص «الثنائي الهجومي» أوليفييه جيرو هداف إيه سي ميلان الإيطالي، وكليان مبابي «قناص» باريس سان جيرمان، وظهراً بحالة جيدة، وسجل كل منهما هدفاً، ليخرج «الديوك» فائزاً بهدفين، الأول لمبابى في الدقيقة 56، والثاني لجيرو في الدقيقة 63.

وتبددت تماماً «سحابة الصيف» التي أثارت التوتر بين نجمي الهجوم، بعد إحدى مباريات المنتخب الودية أمام بلغاريا، مباشرة قبل انطلاق بطولة «يورو 2020»، غير أن النجاح الذي حققه المنتخب أعاد علاقة الود والاحترام بين «الشاب والمخضرم».

وأشاد مبابي بأداء جيرو، وقال إنه يمثل إضافة كبيرة للمنتخب، وكيف لا وهو ثاني الهدافين التاريخيين لـ «الديوك» برصيد 49 هدفاً، وبفارق هدفين فقط عن «الملك» تيري هنري الهداف الأول لـ «الديوك» برصيد 51هدفاً.

وأضاف مبابي: كانت مباراة «سوبر»، وبدا واضحاً الانسجام التام بين جميع خطوط الفريق، رغم كثرة الغيابات.

وعندما سئل مبابي عن رأيه في جيرو، وما إذا كان يمثل بالفعل إضافة للمنتخب، قال بالطبع هو كذلك، إنه يقترب بقوة من تحطيم رقم هنري،

وأنجزنا المهمة بنجاح، وبفضل تعاون كل اللاعبين.

وأستبعد جيرو من قائمة المنتخب خلال تجمع يونيو الماضي، رغم أنه كان سليماً وجاهزاً، ربما لأسباب نفسية يعرفها ديشامب وحده، ولكنه بعد التألق اللافت مع ناديه الإيطالي، وإصابة كريم بنزيمة في الوقت نفسه، استدعاه المدير الفني للمشاركة في المباراتين الرسميتين اللتين يخوضهما «الديوك»، وبالفعل شارك في مباراة النمسا، وسجل هدفاً ليصبح أكبر من يسجل أهدافاً سناً في المنتخب، إذ يكمل يوم 30 سبتمبر الحالي 36 عاماً «مولود في 1986».

ومن جانبها، سألت شبكة راديو مونت «كارلو سبورت»، ديشامب عما إذا كان جيرو سيكون موجوداً في «مونديال 2022»، رد قائلاً: طالما بقي على هذه «الفورمة» سيستمر معنا، ولكن دعوني أسأل سؤالاً: هل قلت لكم من قبل، إنه لن يكون موجوداً، أو سيكون موجوداً ؟، هذا لم يحدث، إنه يبذل أقصى جهده، لكي يكون موجوداً في كأس العالم، وهذا أمر حسن، وإذا حدث واستدعيته من عدمه، فإن الأمر يتوقف على مدى جاهزيته، في ظل المنافسة الكبيرة في جميع المراكز، وما علينا إلا الانتظار حتى نوفمبر المقبل.