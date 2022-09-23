مودريتش يقلد رونالدو!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن لوكا مودريتش كابتن منتخب كرواتيا، ونجم وسط ريال مدريد الإسباني، ينوي السير على خطى كريستيانو رونالدو قائد البرتغال ومهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي أعلن قبل يومين أنه سيستمر قائداً لمنتخب بلاده حتى «يورو 2024»، ولن يعتزل دولياً، بعد «مونديال 2022».

وها هو مودريتش يتمنى حدوث الشيء نفسه مع منتخب بلاده، ويبدي رغبته في خوض البطولة الأوروبية الكبرى في نسختها المقبلة، بعد أن شارك في 4 نسخ سابقة «2008 و2012 و2016 و2020»، ويأمل أن يكون جاهزاً للعب وقيادة المنتخب، رغم أنه سيبلغ وقتها التاسع والثلاثين من عمره.

وكان زوران باهتيجاريفيتش طبيب منتخب كرواتيا، أعلن مؤخراً أن مودريتش لاينوي اعتزال اللعب الدولي، بعد انتهاء كأس العالم 2022، وإنما يرغب في الاستمرار حتى «يورو 2024».

وعندما استفسرت الصحافة الكرواتية من مودريتش، عما أعلنه طبيب المنتخب بشأن استمراره مع المنتخب حتى البطولة الأوروبية الكبرى، وقوله إنه كان ينوي الاستقالة من المنتخب، بعد كأس العالم مباشرة، ولكنه تراجع لمعرفته «نية» النجم الكرواتي، وعدد من نجوم الجيل الحالي، في الاستمرار حتى «يورو 2024»، قال مودريتش: باهتيجاريفيتش تحدث بعاطفة زائدة عن هذا الأمر، ولن آخذ ما قاله في الاعتبار، ولن أعتبره قراراً نهائياً لأنني لم أحدد ذلك بعد.

وأضاف وصيف بطل العالم في مونديال روسيا 2018، وأحسن لاعب في البطولة، قائلاً هناك أمور أهم كثيراً في الوقت الحالي، علينا أن نضعها في الاعتبار وأن نهتم بها، فنحن نلعب حالياً في دوري الأمم الأوروبية، ويمكننا الوصول إلى نهائي البطولة، ثم نلعب كأس العالم بقطر في نوفمبر المقبل، ولهذا يجب أن أنتظر حتى أرى كيف تسير الأمور، وبعدها أتخذ قراري بالاتفاق مع المدير الفني واتحاد الكرة الكرواتي، وقال: لم يحن الوقت بعد للحديث في هذا الأمر.

لوكا مودريتش المولود في 9 سبتمبر 1985 «37 عاماً» بدأ مسيرته الاحترافية في دينامو زغرب 2003-2008، ثم انتقل إلى توتنهام، واستمر معه حتى 2012، وانتقل بعدها لريال مدريد في نفس العام وحتى الآن، وجدد عقده مع «الريال» موسماً واحداً حتى «صيف 2023». وحصل مودريتش على جائزة الكرة الذهبية عام 2018، ولقب أحسن لاعب في مونديال روسيا، وشارك في نهائيات كأس العالم 2006 و2014 و2018، وفي طريقه للمشاركة في «مونديال 2022»، حيث أوقعت القرعة منتخب بلاده في المجموعة السادسة التي تضم بلجيكا والمغرب وكندا، كما شارك في «يورو 2008 و2012و2016 و2020».