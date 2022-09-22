مهرجان «أم الإمارات» للجو جيتسو ينطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق اليوم في «جو جيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية مهرجان «أم الإمارات للجو جيتسو»، الذي يستهدف الأطفال والبراعم من عمر 4 إلى 13 عاماً، في خطوة تواكب حرص الاتحاد على تعزيز انتشار الرياضة بين الفئات السنية الأصغر، باعتبارها مستقبل الجو جيتسو في الدولة.

ويشهد المهرجان مشاركة 400 لاعب ولاعبة، من أندية وأكاديميات الدولة المختلفة التي تولي بدورها أهمية كبرى لمثل هذه الفعاليات، حيث تمثل قاعدة مهمة للتعرف على المواهب وبناء جيل جديد من الأبطال المتميزين القادرين على تمثيل الدولة في البطولات العالمية. وتبدأ مرحلة الميزان بالنسبة للمشاركين في الفترة من 12 ظهراً إلى 3 عصراً.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو: «تمثل فئة الأطفال والبراعم واحدة من أهم مرتكزات استراتيجية الاتحاد الرامية إلى تعزيز انتشار اللعبة بين أبناء المجتمع وإعداد الجيل القادم من الأبطال والبطلات الذين سيواصلون رحلة الإنجازات في المستقبل».

وأضاف: «بعد مرور نحو عقد من الزمن على تأسيس الاتحاد، دخلت رياضة الجو جيتسو إلى كل بيت، ورسخت مكانتها في المجتمع الإماراتي، وأصبحت فعالياتنا تستقطب أعداداً كبيرة من اللاعبين وخلفهم الأسر والعائلات لتشجيعهم على التميز والمنافسة على الميداليات وصعود منصات التتويج».

من ناحية أخرى، تنطلق غداً منافسات بطولة «أم الإمارات للجو جيتسو»، وسط مشاركة مئات اللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وتقام المنافسات ضمن 3 فئات هي الناشئات تحت 16 عاماً، والشابات تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً. ومن المتوقع أن تشهد البطولة الكثير من الندية والحماس، في ظل مشاركة نخبة اللاعبات المصنفات والمنتسبات إلى المنتخب الوطني. وتسعى أندية الوحدة، والعين، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والجزيرة، وأكاديمية بالمز الرياضية، وتيم 777 إلى تكرار إنجاز العام الماضي والمنافسة على أحد المراكز الثلاثة الأولى.

وتقول حمدة الشكيلي لاعبة المنتخب الوطني ونادي بني ياس: إن المنافسة في بطولة «أم الإمارات» الأغلى على قلوبنا تدفعنا إلى تقديم خلاصة تجربتنا على البساط والمنافسة بقوة لاعتلاء منصة التتويج.

وأضافت: «نحرص أنا وزميلاتي في النادي على تحقيق اللقب وإهداء بني ياس إنجازاً يضاف إلى بطولتي رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة».

وتمثل بطولة «أم الإمارات» قاعدة مهمة لتعزيز جاهزية اللاعبات المشاركات في عدد من الاستحقاقات المهمة، وعلى رأسها بطولتا العالم وعالمية أبوظبي للمحترفين.