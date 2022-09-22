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طرح تذاكر نهائي الكأس

طرح تذاكر نهائي الكأس
22 سبتمبر 2022 20:13

أبوظبي (الاتحاد)
طرح اتحاد كرة القدم، تذاكر المباراة النهائية، لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، للموسم الرياضي 2021 – 2022، التي تجمع الوحدة والشارقة 21 أكتوبر المقبل، باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.
وتتوفر التذاكر إلكترونياً عبر موقع «Platinumlist.net» لكافة الفئات، حيث بإمكان الجماهير الدخول إلى الموقع، وشراء التذاكر وفقاً للشروط والأحكام الواردة.
وحرص اتحاد كرة القدم على طرح تذاكر النهائي، قبل شهر كامل من موعد المباراة، لمنح الفرصة أمام الجماهير، لحجز مقاعدها بوقت مبكر، في مدرجات استاد هزاع بن زايد، من أجل الاستمتاع بالفعاليات المصاحبة، والمباراة التي ينتظر أن تكون مثيرة وممتعة على الصعيدين الفني والجماهيري.

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