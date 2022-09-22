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يونايتد يرفض توقع المزيد من الصفقات!

يونايتد يرفض توقع المزيد من الصفقات!
22 سبتمبر 2022 19:30

لندن (رويترز)
قال جون مورتوف مدير الكرة في مانشستر يونايتد إن الصفقات التي أبرمها النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم فاقت التوقعات وإن على الجماهير ألا تتوقع مثل هذا الزخم لفترة.
وتعاقد يونايتد مع أنتوني وكاسيميرو وكريستيان إريكسن وليساندرو مارتينيز وتايرل مالاسيا لدعم صفوف الفريق بقيادة المدرب الجديد إيريك تن هاج.
وقال مورتوف، أثناء مناقشة الأداء المالي للنادي: «إجمالا، نحن متقدمون عن الجدول الزمني في خطط التعاقدات المتوقعة في بداية الصيف ولا نتوقع نفس المستوى من النشاط في فترات التعاقد مستقبلاً».
وأثنى مورتوف على البصمة التي تركها تن هاج بعد فترة وجيزة من انضمامه، إذ أنه قاد عملية التعاقدات.
وقال: «لقد رأينا بالفعل خلال أول أربعة أشهر منذ توليه منصبه قدراً أكبر من الاتحاد والتركيز والدافع الذي يبشر بالخير للمستقبل».
وفاز يونايتد بآخر أربع مباريات بالدوري بعد خسارة أول مواجهتين تحت قيادة تن هاج.

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