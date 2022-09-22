الشارقة يقترب من ضم مانولاس



علي معالي (دبي)



يسابق الشارقة الزمن لضم «قلب دفاع» قوي، قبل غلق باب «الميركاتو الصيفي»، وأصبح اليوناني كوستاس مانولاس «31 عاماً» الأقرب للدفاع عن ألوان «الملك»، ويملك اللاعب خبرات كبيرة، لأنه شارك مع أندية كبيرة خاصة في إيطاليا، قبل العودة إلى أولمبياكوس اليوناني «البيت القديم»، وخاض 3 مباريات هذا الموسم «259 دقيقة».

وأشارت الصحف اليونانية إلى أن مانولاس تحدث مع زملائه، بأنه سيترك الفريق، وينتقل إلى اللعب في الإمارات.

يذكر أن مانولاس تلقى عرضاً من النصر السعودي، إلا أن الصفقة لم تصل إلى «النهاية السعيدة»، وسبق أن دافع عن ألوان نابولي الإيطالي، من 2019 إلى 2022، وأيضاً روما الإيطالي، بجانب باناثينايكوس وأيك أثينا في اليونان.

ويضم الشارقة بين صفوفه حالياً من الأجانب، كلاً من البرازيلي كايو لوكاس، والإسباني باكو ألكاسير، والبوسني بيانيتش، ويمكنه التعاقد مع لاعبين، ربما يكون مانولاس أحدهما.

ويعاني «الملك» على مستوى الدفاع، منذ فترة طويلة، رغم المحاولات السابقة لتقوية «الخط الخلفي»، وجاءت مباراة الفريق أمام عجمان، ضمن الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين» بمثابة «إنذار مبكر»، حيث ظهرت الأخطاء خاصة في «قلب الدفاع»، واهتزت شباك الشارقة مرتين، ولولا الهجوم القوي الذي نجح في إحراز 3 أهداف لذهبت المباراة في مصلحة «البرتقالي».