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ابن دلموج نائباً لرئيس «آسيوي» الفنون القتالية المختلطة

ابن دلموج نائباً لرئيس «آسيوي» الفنون القتالية المختلطة
22 سبتمبر 2022 15:49

سنغافورة (وام)
شهد مركز سانتك للمعارض والمؤتمرات في سنغافورة، الإعلان عن تأسيس الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة، وذلك خلال الاجتماع الأول للجمعية العمومية، بحضور مندوبي 35 دولة، وتم انتخاب جوردون تانج من كمبوديا رئيساً للاتحاد الآسيوي بالإجماع، وانتخاب محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، لمنصب النائب الأول للرئيس، وتم تعيين مبارك المنهالي عضو لجنة الإمارات للفنون القتالية المختلطة، نائباً للمدير العام للاتحاد، السنغافوري ديفيد ثونج.
وعقدت الجمعية العمومية تحت إشراف المجلس الأولمبي الآسيوي، وحضرها من الإمارات محمد بن دلموج الظاهري، وفهد علي الشامسي أمين عام اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، ومبارك المنهالي عضو لجنة الإمارات للفنون القتالية المختلطة، ومحمد الحوسني عضو اللجنة أيضاً.
وأكد محمد بن دلموج الظاهري أن دولة الإمارات تحظى باهتمام وتقدير كل دول العالم في كل محفل، وذلك يعود لقيادتها الرشيدة صاحبة المبادرات الملهمة والعلاقات القوية المتوازنة مع الجميع، معبراً عن سعادته بثقة أعضاء الاتحاد الآسيوي في أبناء الإمارات لتولي مناصب قيادية في هذا الكيان الرياضي القاري الكبير.

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