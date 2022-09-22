«أبوظبي للكريكيت T10» يستقطب فريقين جديدين



أبوظبي (الاتحاد)



يشهد الموسم الجديد لـ «دوري أبوظبي للكريكيت T10» انضمام عدد من النجوم المتميزين، بجانب فريقين جديدين هما نيويورك سترايكرز ومورسفيل سامب آرمي، وتنطلق البطولة 23 نوفمبر المقبل، باستاد زايد للكريكيت، بمشاركة 8 فرق.

واحتفظ فريق «دلهي بولز«باللاعب دواين برافو، بينما يأتي كريس لين في مقدمة فريق المدينة المضيفة في أبوظبي، فيما واختار «نمور البنغال» شكيب الحسن، ووقع اختيار «تشيناي بريفز» على داسون شاناكا، واحتفظ «نورثرن ووريورز» الفائز باللقب مرتين بوانيندو هسارانجا، أما ديسان جلادياترز «حامل اللقب»، فقد حافظ على قائده أندريه رسل «أيقونة الفريق».

ويشهد هذا العام أيضاً مشاركة فريقي نيويورك سترايكرز ومورسفيل سامب آرمي، واختار الأول اللاعب بولارد، فيما فضل مورسفيل سامب آرمي اللاعب ميلر، ويلعب بولارد، أحد أكثر اللاعبين تميزاً ونجاحاً في تاريخ «الكريكيت»، إلى جانب إيوين مورجان كابتن إنجلترا الفائز بكأس العالم «أو دي آي» 2019، في نيويورك سترايكرز.

وقال شاجي الملك رئيس مجلس إدارة T10 سبورتس مانجمنت: أرحب بفريقي نيويورك سترايكرز ومورسفيل سامب آرمي، إلى أسرة دوري أبوظبي للكريكيت T10، وكان هدفنا من إطلاق الدوري، هو ترسيخ مكانة أبوظبي للكريكيت T10، بوصفه واحداً من أهم الأحداث الرياضية، في تقويم الكريكيت العالمي، وزيادة عدد مشاهدي البث العالمي الذي يبلغ حالياً 342 مليوناً، ومع إضافة الفريقين الجديدين، نواصل المضي لبلوغ النجاح الباهر للبطولة، حيث تستمر الكريكيت بشكلها الأسرع في التطور عبر القارات.

من جانبه، قال ساجار خانا، مالك نيويورك سترايكرز: يسرني المشاركة في رحلة T10 وأتطلع بكثير من الشغف إلى الموسم، ويبذل نيويورك سترايكرز قصارى جهده في دوري أبوظبي للكريكيت T10، ونأمل أن يتمكن الفريق من حصد إنجاز مهم، وتقدم إدارة الفريق كل الدعم للاعبين، ويعتبر دوري أبوظبي للكريكيت T10 من أفضل الأحداث في اللعبة، ونحن على ثقة بأن نيويورك سترايكرز سيعزز البطولة، ويرتقي بها إلى مزيد من الآفاق الواعدة.

وقال ريتيش باتيل، مالك فريق مورسفيل سامب آرمي: إن الانضمام إلى الدوري بمثابة بداية مشوار جديد ومشوق لسترايكرز ومورسفيل سامب آرمي، ويعتبر «أبوظبي للكريكيت T10» فريداً من نوعه، ويشهد تنافسية عالية تجمع نخبة اللاعبين من أنحاء العالم، كما يوفر منصة مثالية لخوض مباريات مع عدد من أفضل اللاعبين واختبار مهاراتنا ومستوانا في اللعبة، ونتطلع إلى المشاركة في هذا الموسم، وأن نجعل مشجعينا في أميركا فخورين بنا.

وينطلق الموسم السابع من «دوري أبوظبي T10»، في استاد زايد للكريكيت 23 نوفمبر المقبل، ويقام النهائي في الثاني من ديسمبر، وإضافة إلى الفرق الستة، انضم فريقان جديدان من أميركا، هما نيويورك سترايكرز ومورسفيل سامب آرمي، مما يبشر بموسم رائع مع مشاركة ثمانية فرق تخوض 10 مباريات جانبية.

وشهدت مرحلة الاختيار المبدئية للاعبي فئة التميز والفئة البلاتينية الأولية، واختيار الاحتفاظ باللاعبين وانضمام مزيد من النجوم إلى الامتيازات الثمانية، وتظهر الفرق الثمانية بشكلها النهائي في القائمة الرسمية للاعبي بطولة 2022 التي يعلن عنها في 26 سبتمبر في أبوظبي، حيث يُطلب من كل فريق اختيار لاعب دولي ناشئ وثلاثة لاعبين من الإمارات.

وجذب دوري الكريكيت 342 مليون مشاهد عبر شاشات التلفاز والقنوات الرقمية عام 2021، مما أدى إلى زيادة مساهمات رعاة الدوري بنسبة 81%، كما، زادت أعداد المشاهدين بنسبة كبيرة بلغت 135% عن النسخة السابقة من البطولة.

وضمن الشكل الأسرع من البطولة، تلعب الفرق الثمانية معاً مرة واحدة في جولة روبن واحدة، تسعى الفرق الأربعة المتأهلة إلى ربع النهائي للفوز وشق طريقها إلى نصف النهائي، والاقتراب من منصة التتويج في ختام البطولة.