أجندة جديدة على «رقعة الأذكياء»



دبي (الاتحاد)



قرر اتحاد الشطرنج الموافقة على مشاركة الأندية في بطولات العالم للفئات العمرية في أرمينيا وجورجيا، وبطولة آسيا للهواة في عُمان، والموافقة على تنظيم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية لبطولة مدارس آسيا خلال ديسمبر المقبل، وتنظيم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة لكأس الشارقة للسيدات والناشئات، ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية لكأس رئيس الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة تريم مطر تريم، وحضور الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي نائب الرئيس، وعبدالكريم حسن المرزوقي الأمين العام، وناصر عبدالله بن عامر الأمين العام المساعد، وسلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني، وسعود أحمد الكتبي رئيس لجنة التسويق، وخلود عيسى الزرعوني رئيس اللجنة الإعلامية والنسائية.

وعرض عبدالكريم المرزوقي الأمين العام على أعضاء المجلس التقرير الإداري والمخاطبات الواردة للاتحاد والإجراءات المتخذة، وقرر المجلس ترشيح تريم مطر تريم رئيس الاتحاد لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية.

واعتمد مجلس الإدارة التشكيل الجديد للجهاز الفني برئاسة سلطان الطاهر ومشعل موسى آل بركت نائباً، وسعود محمد المرزوقي مسؤول للمنتخبات الوطنية، وعائشة عيسى الزرعوني نائباً للعنصر النسائي، وسعيد أحمد خوري مسؤولاً للمسابقات، وأحمد محمد النعيمي مسؤول عن الحكام، وكذلك تمت الموافقة على تحديث خطة النشاط للموسم الرياضي 2022، بناءً على المشاركات العالمية والقارية والإقليمية للمنتخبات الوطنية والأندية الأعضاء.

واعتمد مجلس الإدارة رؤية رئيس الاتحاد الطموحة، وحرصه على نشر ثقافة الشطرنج في الجامعات والمدارس، والتي تعد الرافد الأساسي للمواهب الرياضية، من خلال التنسيق والتعاون مع الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي ومؤسسة الشارقة للتعليم والمجالس والأندية الرياضية.

وأشاد تريم مطر رئيس الاتحاد والسادة أعضاء مجلس الإدارة بالنتائج والمكتسبات الفنية التي تحققت من خلال مشاركة منتخب الإمارات الوطني للرجال والسيدات في أولمبياد الشطرنج 44، والذي أقيم في مدينة تشناي الهندية خلال أغسطس الماضي، وتحقيق منتخب السيدات للميدالية البرونزية في الفئة سي، وكذلك حصول عدد من اللاعبين على ألقاب دولية وزيادة التصنيف الدولي لهم والمكتسبات من الأهداف الفنية التي رسمها مجلس الإدارة للمشاركة، وتوجه المجلس بالشكر للأندية الأعضاء على جهودهم في مراحل إعداد المنتخب للمشاركة في الأولمبياد وتوفير فرص المنافسة في أقوى البطولات العالمية.

وأكد سلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني أن خطة نشاط الاتحاد تنطلق اليوم باستضافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بطولة الدوري العام للرجال والسيدات والمؤهلة إلى منافسة البطولة العربية للأندية الأبطال للرجال والسيدات في تونس ومصر خلال نوفمبر المقبل.