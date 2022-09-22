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كأس الوثبة يصل إلى مضمار «لون ستار»

كأس الوثبة يصل إلى مضمار «لون ستار»
22 سبتمبر 2022 16:00

أبوظبي (الاتحاد)

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يستضيف مضمار لون ستار بارك الأميركي عصر غد «الجمعة»، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة، في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1200 متر، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.
ويجتمع للسباق البالغ جائزته 8,400 دولار، 8 خيول، أبرزها المرشح الأول «ار بي جراند سلام»، بقيادة خيمنيز فالديز الفائز مرة من مشاركتين، و«ار بي بيليونس»، وقيادة فرانسسكو جيليس، وكلاهما لمزرعة روز بروك، بإشراف جيرنستو توريز.
وينافس على اللقب «تكساس ستورم» لايريك وراندي موريو، بإشراف كارلوس باديلا، وقيادة الفارو جارسيا، و«فازس جونا بيرن» لسام فاسكويز، بإشراف ام كاستيلو، وقيادة أي ريفيرا، و«ار بي رامبيج» لريتا ديلون بإشراف نفس المالكة وقيادة في اوريتا جي ار.
وهناك «هوني بروف» بقيادة بينا فيدس الذي حل في المركز الثاني مرتين، و«ريبكا لاندري» بقيادة اليخاندرو زنيجا، وكلاهما لتيري تولي، بإشراف روهندا تولي، إلى جانب «تكساس كود» لايريك وراندي موريو، بإشراف كارلوس باديلا، وقيادة أي كونتريراس.

مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
كأس الوثبة
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