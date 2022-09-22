1200 مباراة في «دبي للأكاديميات»



رضا سليم (دبي)



كشف مجلس دبي الرياضي واتحاد كرة القدم، عن تفاصيل بطولة «دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم»، التي تقام من 9 أكتوبر المقبل إلى 30 مارس 2023، بملاعب مدينة دبي الرياضية، ويشارك فيها أكثر من 3000 لاعب ولاعبة، من 150 فريق يمثلون 42 أكاديمية، يتنافسون في 1200 مباراة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وحضره سعيد حارب أمين عام المجلس، ومحمد عبدالله بن هزام الظاهري أمين عام اتحاد كرة القدم، وأحمد سالوم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالإنابة في المجلس، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وأحمد القباقيبي رئيس شركة دلتا، وحسين مراد المدير التنفيذي لشركة انسبيراتوس سبورتس ديستركت، ومسؤولي الأكاديميات الحكومية والخاصة.

وقال سعيد حارب: «نعتز بالبطولة التي أطلقناها عام 2017 تحت اسم بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، وحققت نجاحاً كبيراً على مدار 5 سنوات، ضمن التوجهات الرسمية لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، والآن نعلن عن النسخة الجديدة من البطولة التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع اتحاد كرة القدم وتحمل اسماً جديداً، وتشهد توسعاً كبيراً في أعداد المشاركين من أندية دبي وأكاديميات كرة القدم، وتقام بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في مجال الاستضافة والعمليات التشغيلية.

وأضاف: «البطولة تستقطب أكثر من 20 ألف متفرج من عائلات اللاعبين والكشافين والمهتمين في قطاع الأكاديميات، وهي أرقام تدل على حجم البطولة ومكانتها، ونتمنى للجميع التوفيق في جهودهم ومنافساتهم، ولا شك أن خوض هذا العدد من المباريات يسهم في اكتشاف وتطوير العديد من اللاعبين الموهوبين في مختلف الفئات العمرية.

وقال محمد بن هزام: «البطولة تخدم الأهداف الاستراتيجية للاتحاد، ونشكر مجلس دبي الرياضي لتعاونه الدائم معنا في إطلاق المبادرات والبرامج وتنظيم البطولات التي تسهم في تطوير قطاع كرة القدم، وتعد البطولة فرصة ذهبية لاختيار المواهب التي من أهم ركائز الفرق والمنتخبات، وسيكون هناك إشراف مباشر من الاتحاد والأندية المحلية على مجريات البطولة التي تصب في مصلحة المنتخبات الوطنية، من خلال اكتشاف المواهب وتزويد الفرق الأولى والمراحل السنية بأفضل اللاعبين، وسعداء بالنجاح الكبير والتطور الذي تشهده البطولة، حيث لاحظنا زيادة أعداد المشاركين والمتابعين لها بشكل كبير، كما أن مشاركة الأكاديميات الرسمة في البطولة يساعد على تطوير أداء اللاعبين المسجلين بالأندية، كما أنها ساعدت الأكاديميات على تكوين فرق متميزة تشارك في دوري الدرجة الأولى والدرجة الثانية».

ومن جانبه، قال أحمد القباقيبي رئيس شركة دلتا الشريك التشغيلي للبطولة: سعداء بأن نتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد كرة القدم، لتنظيم هذه البطولة التي ستكون أكبر حدث رياضي كروي في دبي، وتهدف إلى تطوير شريحة مهمة من الأجيال الصاعدة من لاعبي كرة القدم، وسعادتنا أكبر بالإقبال الكبير من قبل الأكاديميات للمشاركة في البطولة التي تسهم في توفير الفرصة للاعبين من 8 فئات عمرية هي تحت 7-8-9-10-12-14-16-18 للبنين والبنات، حيث سيخوضون منافسات مع أقرانهم من مختلف الأكاديميات الحكومية والخاصة، واكتشاف مواهبهم حيث سيتواجد مراقبو المواهب في كل مباراة لاختيار اللاعبين ممن لديهم مهارات عالية لضمهم إلى الفرق، كما يدير العملية التحكيمية 40 حكماً، وفي نهاية البطولة سيتم تكريم أفضل الفرق واللاعبين وحراس المرمى، ويعمل على تنظيم البطولة أكثر من 50 شخصاً من المحترفين.

وقال حسين مراد المدير التنفيذي لشركة انسبيراتوس سبورتس ديستركت: شراكتنا مع مجلس دبي الرياضي واتحاد كرة القدم بدأت منذ 7 سنوات، ونعمل سوياً لتحقيق هدف واحد، وهو الوصول بقطاع كرة القدم إلى مستويات عالمية، وتحظى هذه البطولة بوجود كوادر وطنية تقوم على التنظيم بشكل احترافي مع شركائنا المنظمين في شركة دلتا، كما أن المرافق الرياضية المتواجدة في انسبراتوس للرياضة تساعد على جعل هذه البطولة متميزة، كما يستفيد اللاعبون من الإمكانيات التي يوفرها مجمع «فوت لاب»، والذي يعد من أبرز مراكز تطوير اللعب جميع المشاركين في البطولة يستطيعون عمل إحصائيات ودراسات لتطوير اللاعبين.