عائلة برازيلية تحلم بـ «مونديال أبوظبي للجو جيتسو»



أطلقت عائلة برازيلية حملة، لتحقيق حلم مشاركة الشقيقين جابرييل وجواو فيجريدو، في بطولة العالم المقبلة للجو جيتسو، التي تقام في أبوظبي خلال نوفمبر المقبل، بوصفها محطة بارزة يتطلع جميع نجوم اللعبة إلى خوض منافساتها، خصوصاً اللاعبين الناشئين، لأنها تمثل محطة انتقالية كبيرة.

وفي تقرير نشرته وسائل الإعلام البرازيلية، كشفت العائلة التي تقطن في مقاطعة جارديم كاتارينا، ويبلغ عدد سكانها 6 آلاف نسمة، ضمن ولاية ريو دي جانيرو، أن الشقيقين جابرييل «14 عاماً»، وجواو «12 عاماً»، يتدربان بقوة، وسط محاولة لجمع المبلغ المالي الكافي للمشاركة في بطولة العالم المقبلة في أبوظبي، وذلك بعد تفوقهما في البطولة التي أقيمت في فلوريدا مؤخراً، علماً أنهما يملكان في جعبتهما 200 ميدالية، من خلال مشاركات مستمرة بدأت منذ سن مبكرة في هذه الرياضة.

وتحدثت جلوسيا والدة الطفلين البالغة «38 عاماً»، وتعمل محللة مالية: بالنسبة لهما، فإن الذهاب إلى أبوظبي صعب من ناحية التكلفة المالية، حيث نأمل أن يكون هناك تجاوب في حملة التبرعات التي أطلقناها عبر الإنترنت، لا أعرف ما الذي يحدث، ولكن متأكدة أن الأمر سينجح.

تعمل جلوسيا هي وزوجها، فابيانو فيجريدو «41 عاماً»، بجدية لضمان استمرار موهبة طفليهما وتفانيهما في بلوغ المجد، وربما نجحا حتى الآن، حيث يعتبران من أكثر الرياضيين شهرة في فئتهما في الولاية البرازيلية، وحققا بالفعل انتصارات في 3 مشاركات خارجية، ويعود الأمر في المقام الأول إلى والدهما، فهو أيضاً مدربهما ورئيس مركز التدريب في الحي الذي يعيشون فيه، إلى جانب عمله في تركيب الألواح الشمسية.

وقال الوالد: تعرفت على الرياضة، عندما كنت طالباً في عام 1996، ومنذ ذلك الحين لم أتوقف عنها أبداً، بدأ طفلاي يهتمان بالجو جيتسو باتباع روتيني منذ سن الرابعة من عمرهما، وكانا يذهبان معي إلى البساط ويقومان بالتدريبات واستمرا حتى الآن.

وأضاف: مع الانتصارات تأتي أيضاً القيم المكتسبة، يسأل الناس ما الذي تحصل عليه عند الفوز في الجو جيتسو؟، إنها ليست الميدالية فقط، إنها كل شيء مرتبط حولها، الثقافة، النضج والمسؤولية، إنها لعبة تصقل الشخصية في جميع مجالات الحياة.