«الترايثلون» يشارك في بطولة الرجل الحديدي بصلالة

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك منتخبنا الوطني للترايثلون في بطولة كأس الخليج من خلال سباق الرجل الحديدي، ضمن روزنامة اتحاد الترايثلون، وهي المنافسات التي تحتضنها سلطنة عمان في مدينة صلالة، حالياً وتختتم الأحد المقبل.

يترأس وفد منتخب الإمارات بخيت القرص عضو مجلس إدارة اتحاد الترايثلون، ويمثل المنتخب 6 لاعبين هم عوض الهاملي، عبد الله اللقيطي، علي الكعبي، عنان العامري.

من جانبه، أشاد أحمد الشامسي رئيس لجنة المنتخبات عضو مجلس إدارة الاتحاد بالمشاركة في بطولة كأس الخليج للترايثلون، وتقدم بجزيل الشكر للاتحاد العماني وكذلك اللجنة المنظمة للبطولة، مشيراً إلى أن البطولة تؤكد عمق العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد أن اتحاد اللعبة لن يدخر جهداً في توفير كل سبل النجاح وفرص الاحتكاك لأبنائه، سعياً للارتقاء بمستوى اللاعبين واكتساب المزيد من الخبرات من خلال المعسكرات الداخلية ومشاركة اللاعبين في معظم البطولات، المحلية والقارية، متمنياً التوفيق للاعبينا في تمثيل الدولة بالصورة المشرفة وأن يكون هدفهم منصات التتويج.

وشدد الشامسي على أهمية مثل هذه المشاركات والسعي إليها ليكون لدى اللاعبين المردود الفني، لا سيما أن المنتخب يمتلك الكثير من الإمكانات والمؤهلات التي تجعله منافساً على المراكز الأولى في هذه البطولة التي تضم مجموعة جيدة من المنتخبات العربية.