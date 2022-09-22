منافسات مثيرة في كأس العرب «الإلكترونية»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت منافسات القسم الثاني من بطولة كأس العرب IAC، لتشهد تنافساً قوياً بين 13 فريقاً عربياً محترفاً في الرياضة الإلكترونية من 5 دول مختلفة، وتعتبر النسخة الحالية هي الثالثة من الكأس، وقد حصل على نسختها الأولى الفريق السعودي «جيكاي إيسبورتس»، وحصل على لقب نسختها الثانية الفريق المصري «أنوبيس»، وتستمر منافسات النسخة الثالثة من البطولة حتى نهاية العام، والتي بدأ قسمها الثاني في أغسطس.

وتقدم Gamers Lounge من خلال إدارتها للبث المباشر تجربة بث غير مسبوقة بالوطن العربي، فهي تتفرد باستخدام تقنية الواقع المعزز في المنطقة العربية، بعدما قامت الشركة بتحويل الـ 159 شخصية «شامبيون» من لعبة ليج أوف ليجندز إلى رسومات ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى انعكاساتهم، وظلالهم، وإضاءتهم وغير ذلك، ليحظى الجمهور العربية ببث مباشر يضاهي البثوث الاحترافية، في أقوى بطولة إقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتولى «جيمرز لاونج» مسؤولية البث المباشر لكأس العرب لعامها الثاني على التوالي.

ومن المباريات الأولى في البطولة، اهتمت «جيمرز لاونج» برصد ردود أفعال اللاعبين في المباراة النهائية وذلك لتحقيق أكبر قدر من التفاعل الجماهيري، فقدمت خاصية جديدة من خلال تثبيت كاميرا لكل لاعب والانتقال بينهما، لمنح المشاهدين متعة إضافية من خلال مشاهدة ردود أفعال اللاعبين في لحظتها، وقد اختبرت جيمرز لاونج هذه الخاصية لأول مرة في المباراة النهائية من بطولة رايزينج ستارز، لتعيد تكرارها بعد النجاح الذي حققته وقتها.

وفاز فريق «رعد»، الفريق الرسمي للمصرية للاتصالات، بالقسم الأول من كأس العرب، لتستمر مباريات القسم الثاني خلال شهر أغسطس وتستكمل جميع الفرق المنافسة على اللقب على أن يلعبوا النهائي في نهاية العام.