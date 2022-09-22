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ملعب جديد في الرياض بسعة 40 ألف متفرج

ملعب جديد في الرياض بسعة 40 ألف متفرج
22 سبتمبر 2022 13:30

الرياض (د ب أ)
كشف المهندس ثامر باسنبل وكيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياضة السعودية أنه سيتم إنشاء ملعب في مدينة الرياض بسعة 40 ألف متفرج وبتقنيات عالية، مشيراً إلى أن الملاعب الرياضية الخاصة بأندية الشباب والاتفاق والفتح، سيتم الانتهاء منها في عام 2023.
وقال المهندس ثامر باسنبل خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الدوري للقطاع الرياضي الذي نظمته وزارة الرياضة في مقر الوزارة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض: «سيتم إنشاء ملعب رياضي شمال مدينة الرياض وتحديداً خلف جامعة الأميرة نورة، وسعة الملعب ستكون 40 ألف متفرج مع تقنيات عالية، والاستاد الجديد سيكون جاهزاً لاستضافة المباريات قبل كأس آسيا 2027».
وأضاف باسنبل: «بدأنا العمل على ملاعب رياضية في ثلاث أندية هي الشباب والاتفاق والفتح، وستكون ملاعب هذه الأندية بدون مضمار وهي مخصصة لمباريات كرة القدم وسيتم الانتهاء منها في 2023».

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