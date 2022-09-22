«هيئة الرياضة» توقع اتفاقية لتطوير الكوادر البشرية



دبي (الاتحاد)

وقعت الهيئة العامة للرياضة اتفاقية تفاهم، مع الأكاديمية الأولمبية الوطنية، ومركز الإمارات لعلوم الرياضة والطب الرياضي، بهدف تقوية التعاون في مجال تنظيم وتطوير الكوادر البشرية في القطاع الرياضي، بما يتماشى مع مبادئ الخمسين، الرامية إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وزيادة تبادل الخبراء والمتخصصين في مجال الرياضة وعلومها التطبيقية، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الرياضي، والارتقاء بالعمل الإداري، وإعداد جيل جديد متمكن وقادر على قيادة مستقبل القطاع الرياضي.

وحضر توقيع الاتفاقية سعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وعزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية.

وقال سعيد عبد الغفار: تتطلع الهيئة بالتعاون مع شركائها إلى تطوير العمل المشترك في القطاع الرياضي ورفع وتيرة العمل الإداري عبر تعزيز القدرات المهنية لجميع الكوادر الإدارية بما يهدف إلى تطوير آليات العمل وتعزيز التنمية الإدارية المستدامة وخلق بيئة من التعاون المثمر الذي يحفز على مواصلة التطور، إضافة إلى العمل بشكل مستمر على مواكبة أحدث الدراسات العالمية لتأهيل وتمكين كوادر جديدة كي تكون قادرة على أخذ دور فاعل وشغل مناصب قيادية.

وأشارت عزة بنت سليمان إلى أن هذه الاتفاقية تعكس السعي المستمر إلى تطوير المنظومة الإدارية في القطاع الرياضي بما ينعكس إيجاباً على العمل الفني بشكل مباشر ويسهم في زيادة تنظيم العمل وتطوير آلية اكتشاف وتنمية المواهب عبر الاستعانة بأحدث الوسائل والدراسات الأكاديمية العالمية المرتبطة تطوير العمل الإداري في المجال الرياضي.

وتعمل الاتفاقية على تعزيز تبادل المعلومات والوثائق والدراسات والمواد المنهجية المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية ورياضة المرأة، والتوازن بين الجنسين والحركة الأولمبية، وتصميم وتنفيذ برامج رياضية مشتركة، وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات العلمية والمهنية والأكاديمية المشتركة، مع اعتماد الشهادات التدريبية ذات العلاقة بالبرامج التي تنفذ بصورة تشاركية.

وتجسد الاتفاقية مفهوم الشراكة بين مؤسسات القطاع الرياضي، بهدف تعزيز تبادل الخبرات، بما يسهم في استشراف المستقبل، من خلال تطوير العمل الإداري وتنمية القدرات المهنية والفنية وتعزيز الثقافة الإدارية المبنية على أحدث المناهج العلمية.

واعتمدت الهيئة العامة للرياضة مؤخراً إعادة إطلاق مركز الإمارات لعلوم الرياضة والطب الرياضي بـ «حلة» جديدة، بهدف بناء القدرات العلمية وتأهيل وصقل الكوادر الرياضية وتعزيز قدراتها.