«سلة الملك» تحقق «اللقب 24»

علي معالي (دبي)

للمرة الأولى في تاريخه، يحقق فريق الشارقة لكرة السلة لقب بطولة كأس الاتحاد موسمين متتاليين، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية لموسم 2022-2023 على الوصل في مباراة ختامية جاءت مثالية بين الطرفين على صالة الوصل في زعبيل، بعد مباراة ماراثونية، انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 83-83، ونجح «الملك» في أن يخطف المباراة في الوقت الإضافي ومدته (5 دقائق) محققاً الانتصار في النهاية بنتيجة 97-88.

وتحقق اللقب من خلال أولى منافسات السلة لهذا الموسم، والطريف أن «الملك» حققه الموسم الماضي مع عبدالحميد إبراهيم «حميدو» مدرب الوصل حالياً، والذي قدم فريقه مباراة رائعة في النهائي، وكان قريباً للغاية من الفوز في اللحظات الأخيرة، لكن نجح المدرب الكبير أحمد عمر وكتيبة «الملك» من قلب الطاولة وإنهاء مغامرة «الفهود» في الوقت الإضافي من اللقاء.

وبهذا الانتصار يضيف الشارقة اللقب 24 في سجله المحلي والخارجي في كرة السلة، ما بين 7 دروع الدوري العام، و9 ألقاب في كأس رئيس الدولة، وبطولتين في كأس السوبر الإماراتي، ومرتين في كأس الاتحاد، ولقب في كأس نائب رئيس الدولة، بالإضافة إلى إحراز كأس الأندية الخليجية الأبطال مرتين متتاليتين، وتتويج الملك الشرقاوي بطلاً لكأس البطولة العربية للأندية.

وهنأ اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي فريق الشارقة على أول ألقاب الموسم، مشيداً بالجهد الكبير الذي بذله الفريق حتى اللحظات الأخيرة من المباراة، وكانت الخبرات واضحة في النهاية.

وعبر القرقاوي عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه الوصل، مؤكداً أنه سيكون رقماً صعباً هذا الموسم بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه الفهود، وما قدمه كان مفرحاً للغاية، فلم يكن أي فرد يتوقع هذا الأداء، وهناك قفزة نوعية وبأقل التكاليف، في مباراة كانت مثالية في كل شيء واستمتعت بها الجماهير في المدرجات.

من جانبه أكد علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة على أن الفوز، هو بداية قطف ثمار الألقاب هذا الموسم، وأنه على الفريق نسيان هذا اللقب والفرح اليوم، والاستعداد من الغد لبقية بطولات الموسم، مشيداً كذلك بالجهد الكبير الذي بذله الجهاز الفني بقيادة أحمد عمر خلال هذه الفترة القصيرة من عُمر البطولة.

من ناحية أخرى نجح فريق النصر في تحقيق المركز الثالث والفوز بالميدالية البرونزية تحت قيادة المدرب حسام الوكيل بالفوز على شباب الأهلي 85-82، في مباراة جاءت قوية بين الفريقين، وتوج الأبطال كل من اللواء إسماعيل القرقاوي، يرافقه عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية للشؤون الإدارية والمالية.