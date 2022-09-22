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أوساكا ضحية «آلام البطن»

أوساكا ضحية «آلام البطن»
22 سبتمبر 2022 10:52

 
طوكيو (رويترز)

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انتهت حملة دفاع اليابانية نعومي أوساكا عن لقبها، ببطولة بان باسيفيك المفتوحة على أرضها، بانسحاب المصنفة الأولى على العالم سابقاً، قبل مباراة الدور الثاني أمام بياتريس حداد مايا بسبب آلام بالبطن.
وقالت أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب بالبطولات الأربع الكبرى، والمتوجة بآخر نسخة في مسقط رأسها أوساكا عام 2019 «أشعر بالأسف الشديد لعدم قدرتي على التنافس».
وأضافت «شرف كبير أن أتمكن من اللعب ببطولة بان باسيفيك أمام الجماهير المذهلة هنا في اليابان، إنها لحظات متميزة لي، وستبقى كذلك، وكنت أتمنى اللعب، لكن جسدي لم يسمح بذلك».
وهذه آخر ضربة تتعرض لها اللاعبة البالغة «24 عاماً»، بعد الغياب عن موسم بطولات الملاعب العشبية بأكمله، بسبب إصابة بوتر العرقوب، كما انسحبت من الدور الأول في تورونتو، بسبب مشكلة بالظهر، خلال الاستعداد لبطولة أميركا المفتوحة.
وتلتقي البرازيلية حداد مايا مع المصنفة الرابعة فيرونيكا كوديرميتوفا، أو المكسيكية فرناندا كونتريراس جوميز، الصاعدة من التصفيات، في دور الثمانية. 

التنس
اليابان
نعومي أوساكا
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