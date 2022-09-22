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الكرات العرضية «طلقات طائشة» في «دورينا»!

الكرات العرضية «طلقات طائشة» في «دورينا»!
22 سبتمبر 2022 11:00

 
مراد المصري (دبي)

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لفت الانتباه خلال الجولات الثلاث الأولى، من «دوري أدنوك للمحترفين»، أن أصحاب الصدارة في التمريرات العرضية، جاءت محاولاتهم «طائشة»، بعدما غاب أغلبهم عن قائمة صانعي الأهداف، لتذهب «الكرات» مع «أدراج الرياح»، في محاولات متكررة، من دون استثمارها بالطريقة الصحيحة من المهاجمين.
وتصدر قائمة أكثر اللاعبين أصحاب التمريرات العرضية، بندر الأحبابي «العين»، وروبن فيليب «الوحدة»، وفارس خليل «الوصل»، ولكل منهما 14 عرضية، ولم ينجح أي منهم في صناعة أي هدف لزملائه حتى الآن.
وتضم القائمة أيضاً عبد العزيز حمد «اتحاد كلباء»، وجاندير سيلفا «النصر» بـ 13 عرضية، ونجح لاعب «النمور» في صناعة هدف واحد، فيما لم يصنع لاعب «العميد» أي هدف من هذه التمريرات.
وتضم القائمة أيضاً طحنون الزعابي «الوحدة»، وبدر ناصر «شباب الأهلي« بـ 12 كرة عرضية، وصنع كل منهما هدفاً واحداً.
والأبرز في القائمة ريان مينديز «النصر»، الذي قام بـ 10 كرات عرضية، وأندري يامولينكو «العين» بـ 8 كرات عرضية، وصنع كل منهما هدفين، ليحتلان المركز الثاني على قائمة أكثر من قدم تمريرات حاسمة هذا الموسم.
وإجمالاً شهدت الجولات الثلاث الأولى 509 كرات عرضية، بمعدل 24.2 عرضية في المباراة، في محاولة من الفرق للاستفادة من هذا السلاح في الوصول إلى مرمى المنافسين.
 

دوري أدنوك للمحترفين
العين
بندر الأحبابي
الوحدة
الوصل
ريان مينديز
النصر
اتحاد كلباء
شباب الأهلي
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