3 ميداليات إماراتية في «الجولة الأوروبية» من «أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو»

أبوظبي (وام)

واصل أبطال الإمارات للجو جيتسو تألقهم وإنجازاتهم، وأحرزوا ثلاث ميداليات ملونة «فضيتان وبرونزية» ضمن المنافسات التي نظمتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو في اليومين الماضيين.

وتوج البطل زايد الكثيري بالميدالية الفضية في مسابقة وزن 62 كجم لفئة الحزام الأسود، فيما أحرز زميله سلطان العويس برونزية وزن 69 كجم بالفئة نفسها، بينما فاز خالد الشحي بفضية مسابقة وزن 69 كجم في فئة الحزام البني. وجاءت الميداليات الثلاث في إطار فعاليات الدوري الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «جولة أوروبا» لمنافسات البدلة، والتي أقيمت في مركز «توبسبورت» بمدينة ألميري في هولندا مساء أمس، وسط إقبال كبير من اللاعبين واللاعبات من شتى الدول.

كانت هذه الفعالية واحدة من ست بطولات أقامتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو في اليومين الماضيين، لتواصل الرابطة نجاحاتها الكبيرة في إقامة فعاليات متزامنة بأماكن متفرقة من العالم.

وفي ألميري، كانت المنافسات مفتوحة لجميع الجنسيات والأحزمة والفئات، وحصد ذهبية الحزام الأسود للمحترفين عن وزن 62 كجم البرازيلي فرانسيسكو جوناس أندرايد بتغلبه على البطل الإماراتي زايد الكثيري. وفي نزالات الحزام الأسود للمحترفين وزن 69 كجم، حصل البرازيلي كليل سانتوس على الذهبية على حساب الفرنسي حيدر عباس، وذهبت البرونزية للإماراتي سلطان العويس، وفاز خالد الشحي بالفضية في نزال المحترفين لوزن 69 كجم فئة الحزام البني. وشهدت البطولة تألق لاعبات الحزام البني والأسود، حيث حصدت البطلة الهولندية روز الشاروني ذهبية وزن 55 كجم على حساب السويسرية لوري دي أوليفيرا روتشا.

وعلى صعيد الدول، كانت الصدارة لألمانيا برصيد 28200 نقطة، تلتها بلغاريا 16200 نقطة، وهولندا 12600 نقطة، وذهبت جائزة أفضل أكاديمية لـ «جي أف تيم» برصيد 10250 نقطة. كما أقيمت فعاليات الدوري القاري من دون البدلة في مركز «توب سبورت» بألميري في 17 سبتمبر، وحصد ذهبية الحزام الأسود للمحترفين عن وزن 69 كجم البرازيلي فرانسيسكو جوناس أندرايد بتغلبه على الأردني عبد الكريم الرشيد.

وشهدت البطولة تألق لاعبات الحزام البني والأسود، وفازت الألمانية جميلة كانيو دياس بذهبية وزن 62 كجم على حساب مواطنتها ليلي أوهلوف. كما شهدت جزر الكناري في 17 و18 سبتمبر فعاليات الدوري القاري لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو للبدلة، ومن دون البدلة «جولة إسبانيا» بمشاركة كبيرة من مختلف الجنسيات والأحزمة والفئات، ونتج عن المنافسات في البطولتين توزيع 463 ذهبية و461 فضية و277 برونزية. وحصد ذهبية الحزام الأسود للمحترفين عن وزن 85 كجم البرتغالي تياجو أوجوستو بتغلبه على الإسباني جوزيف توفام.

وفي نزالات الحزام الأسود للمحترفين وزن 120 كجم، حصل البطل الأنجولي فيكتور دوس سانتوس على الذهبية أمام الإسباني مويسيس جوميز لوبيز. وشهدت البطولة تألق لاعبات الحزام البني والأسود، حيث فازت الغينية كاتيوسيا ياسميرا دياس بذهبية وزن 95 كجم على حساب مواطنتها دلفينا فرانسيسكو.

وعلى صعيد الدول كانت الصدارة لإسبانيا برصيد 70450 نقطة، تلتها فنزويلا 4100 نقطة، وإيطاليا 2800 نقطة، وذهبت جائزة أفضل أكاديمية إلى «جراسي بارا جراناديلا دي أبونا» برصيد 13750 نقطة.

كما أقيمت منافسات بطولة «الجائزة الكبرى» من دون البدلة في مدينة كوريتيبا البرازيلية، وفاز بذهبية الحزام الأسود للمحترفين لوزن 69 كجم البرازيلي رافاييل ناسيمنتو كامبوس بتغلبه على مواطنه باولو أوليفيرا. وفي نزالات الحزام الأسود للمحترفين وزن 77 كجم، حصل البطل البرازيلي ماركو كويرز على الذهبية أمام مواطنه يان سيلفيرا.

وأحرزت البرازيلية آنا روديجز ذهبية وزن 62 كجم على حساب مواطنتها ستيفاني جانجلي. وعلى صعيد الدول، كانت الصدارة للبرازيل برصيد 369000 نقطة، تلتها الأرجنتين 4600 نقطة، والبرتغال 3600 نقطة، وذهبت جائزة أفضل أكاديمية إلى «شيك مات الدولية» برصيد 78400 نقطة.