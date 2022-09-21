تمديد الشراكة بين «أبوظبي للسيارات» و«أبوظبي للدراجات»

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات ونادي أبوظبي للدراجات الهوائية، تمديد الشراكة بينهما التي بدأت في 2018، بهدف مواصلة جهودهما المشتركة لتوفير فرص رائدة وبيئة مثالية لمجتمع ركوب الدراجات في دولة الإمارات.

ولعب نادي أبوظبي للدراجات الهوائية دوراً رئيساً منذ إبرام الاتفاقية الأصلية في 2018، بصفته شريكاً رسمياً لبرنامج أدنوك «تدرب في ياس»، والمقدم من مجلس أبوظبي الرياضي.

ويأتي تمديد الشراكة تزامناً مع انطلاق موسم جديد للبرنامج.

وحرص النادي على تقديم الدعم والتجهيزات الأساسية لعشاق الرياضة، وتطوير فعاليات ركوب الدراجات، وتحفيز مجتمع أبوظبي على ممارسة الرياضة في حلبة مرسى ياس.

وحسب الشراكة، سيكون نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، الشريك الاستراتيجي لبرنامج أدنوك «تدرّب في ياس»، لمواصلة الجهود في دعم مجتمعات اللياقة البدنية بحلبة مرسى ياس.

وتتضمن الشراكة قيام النادي بتوفير المعدات الأساسية، بما في ذلك الدراجات، والخوذ، ومواقف المشاركين، مع تقديم خدمة أسبوعية لصيانة الدراجات، وتوفير قطع الغيار لأعضاء برنامج أدنوك «تدرّب في ياس».

وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لرياضة السيارات: «يسعدنا الإعلان عن تمديد الشراكة المستمرة مع نادي أبوظبي للدراجات الهوائية.. ونثق في قدرته على دعم برنامج أدنوك (تدرّب في ياس)، ليكون الشريك الاستراتيجي للبرنامج في حلته الجديدة».

من جانبه، قال النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات: «تعد رياضة ركوب الدراجات الهوائية من أسرع الرياضات نمواً في الدولة، وتتميز حلبة مرسى ياس بمرافقها المميزة عالمية المستوى، وتوفر بيئة تدريب مثالية لمجتمع رياضة الدراجات الهوائية».