العين يلاقي البطائح ودياً

معتز الشامي (دبي)

يخوض العين مباراة ودية أمام البطائح مساء بعد غدٍ، في إطار تجهيز الفريق لعودة «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة الجولة الرابعة مطلع أكتوبر المقبل، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

ويفتقد «الزعيم» إلى جهود 11 لاعباً في التحضيرات خلال المرحلة الحالية، للانضمام إلى المنتخب الوطني، بالإضافة إلى الأجانب الذين غادروا للانتظام مع منتخبات بلدانهم، وتضم قائمة الغيابات خالد عيسى، وبندر الأحبابي، وكايو كانيدو، وخالد البلوشي، وفلاح وليد، وسعيد جمعة، ولابا كودجو، وأندري يارمولينكو، وسفيان رحيمي، ومنصور سعيد الشامسي، والمهدي مبارك.