الأكاديمية الأولمبية ومركز كواترو يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة

دبي (الاتحاد)

بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس مجموعة عجمان القابضة التي تمتلك مركز كواترو الرياضي في عجمان، تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين مركز كواترو الرياضي والأكاديمية الأولمبية الوطنية التابعة للجنة الأولمبية الوطنية.

وأُقيم حفل توقيع مذكرة التفاهم بين مركز كواترو واللجنة الأولمبية الوطنية، بحضور عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية في اللجنة الأولمبية الوطنية، ووقع على الاتفاقية يحيى الجسمي المدير التنفيذي لمركز كواترو الرياضي، ومحمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي بالوكالة بالأكاديمية الأولمبية الوطنية.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين إلى رفع المستوى الرياضي للأفراد والمعنيين العاملين في هذا المجال، عبر تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات العلمية والمهنية والأكاديمية بالتعاون بين الطرفين، حيث سيتم تنظيم دورة تدريبية شهرياً خلال المرحلة المقبلة وستشمل جميع عناصر اللعبة من المدربين والإداريين والمديرين التنفيذيين، بالإضافة للاعبين والإعلاميين وكل ما يخص الرياضة بشكل عام.

وبعد الانتهاء من مراسم توقيع مذكرة التفاهم، أثنى الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي على الجهود المبذولة في اللجنة الأولمبية للنهوض بالرياضات الأولمبية، وشدد على ضرورة العمل للوصول لمنصات التتويج وحصد الميداليات في المحافل الدولية. وقال: ندرك أن المهمة صعبة، ولكن لابد من تضافر الجهود بين المؤسسات لدعم الرياضيين للمساهمة في وصولهم لتحقيق الإنجازات عبر تأهيل اللاعبين الموهوبين وتطوير مدربيهم أيضاً، وهذا ما جعلنا نوجه القائمين على أمور مركز كواترو الرياضي لعقد اتفاقيات التعاون مع المؤسسات الرياضية للمساهمة معها لتحقيق الأهداف المنشودة والمنتظرة من اتفاقية التفاهم والتعاون المشترك بين اللجنة الأولمبية الوطنية ومركز كواترو الرياضي، بما يعود إلى رياضة الإمارات بالنفع والفائدة.

أكدت المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية على أهمية بناء الشراكات مع الجهات ذات الصلة بالحركة الأولمبية والقطاع الرياضي سواءً على المستوى المحلي أو الدولي، مشيرة إلى أن توقيع الأكاديمية الأولمبية الوطنية لاتفاقية التعاون مع مركز كواترو الرياضي سيؤتى بثماره ويعود بالفائدة المرجوة على جميع المشاركين في الدورات التدريبية والرياضية التي سينظمها الطرفان خلال الفترة المقبلة.