نهائي كأس رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة 21 أكتوبر



أبوظبي (الاتحاد)



قرر اتحاد كرة القدم، إقامة المباراة النهائية، لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» للموسم الرياضي 2021 – 2022، بين فريقي الوحدة والشارقة، يوم 21 أكتوبر المقبل، في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، على أن تنطلق المباراة في الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً.

من جانبه، أبدى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ثقته في نجاح النهائي المرتقب، وقال عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: نحن على موعد مع نهائي مثير لكأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 21 أكتوبر، الذي يجمع الوحدة والشارقة على استاد هزاع بن زايد، ونحن على ثقة بأن الجمهور سيحول المدرجات إلى لوحة فنية رائعة.