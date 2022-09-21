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ليفاندوفسكي يرتدي شارة الأوكراني شيفتشينكو في المونديال

ليفاندوفسكي يرتدي شارة الأوكراني شيفتشينكو في المونديال
21 سبتمبر 2022 18:00

برلين (د ب أ)
قرر روبرت ليفاندوفسكي قائد المنتخب البولندي ارتداء شارة تحمل ألوان العلم الأوكراني خلال مونديال قطر.
وتسلم ليفاندوفسكي نجم برشلونة الإسباني الشارة الخاصة بالأسطورة الأوكراني أندري شيفتشينكو، القائد السابق لمنتخب بلاده.
والتقى ليفاندوفسكي مع شيفتشينكو في استاد وارسو الوطني للحصول على الشارة ذات اللونين الأصفر والأزرق وسيرتديها خلال بطولة كأس العالم، التي سيغيب عنها منتخب أوكرانيا.
وتعرضت أوكرانيا لغزو عسكري روسي في فبراير الماضي واضطر الملايين من المدنيين للنزوح عن البلاد، وسافر الكثير منهم إلى بولندا، التي تستضيف مباريات فريق شاختار دونيتسك الأوكراني في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.
وقال ليفاندوفسكي: «سأحمل ألوان أوكرانيا في كأس العالم، كلاعب ورجل، أدعم السلام، وأؤمن بأن هذه الإيماءات الرمزية مهمة».
وأضاف: «أعتقد كرياضي أن علينا استخدام قوة الرياضة من أجل الخير، سأحمل شارة أندري معي إلى كأس العالم في نوفمبر للتذكير بأن الشعب الأوكراني ليس وحده ولم يُنس».
وأوضح: «الأمر يعني لي الكثير أن أقف هنا مع أندري، اللاعب والرجل الذي استغل صوته ومنصته من أجل التغيير الإيجابي».
من جانبه توجه شيفتشينكو بالشكر إلى ليفاندوفسكي، وقال: «بالنسبة لي فإن شارة القائد هي رمز للقيادة والقوة والشغف لبلدك، أريد أن أسلم هذه الشارة إلى روبرت لشكره على دعمه لبلادي ومطالبته بإحلال السلام».

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