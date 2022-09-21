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الرياضي

بيرهوف يمتدح «ودية عُمان»

بيرهوف يمتدح «ودية عُمان»
21 سبتمبر 2022 16:30

فرانكفورت (د ب أ)

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أعرب أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم عن رضاه لتوصل المنتخب الوطني لاتفاق بشأن مواجهة جديدة ومنافس جديد لمواجهته في الاختبار الأخير قبل مونديال قطر.
ويلتقي المنتخب الألماني نظيره العماني بعد إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة أمام اليابان في دبي يوم 20 نوفمبر المقبل، حيث أسفرت قرعة كأس العالم عن وقوع الفريقين في نفس المجموعة.
وسيتوجه منتخب ألمانيا إلى عمان يوم 14 نوفمبر المقبل لخوض معسكر إعدادي قصير، يتخلله مباراة ودية أمام منتخب عمان بعدها بيومين قبل السفر إلى قطر يوم 18 من نفس الشهر.
ويلتقي منتخب ألمانيا في كأس العالم، مع اليابان في 23 نوفمبر وبعدها بأربعة أيام يلاقي إسبانيا ثم يواجه كوستاريكا في الأول من ديسمبر.
واستقر المنتخب الألماني الأسبوع الماضي على خوض معسكره في عمان، وقال بيرهوف قبل مباراة بلاده أمام المجر يوم الجمعة المقبل وإنجلترا يوم الاثنين المقبل بدوري الأمم الأوروبي: «مثل هذه المحادثات والمفاوضات ليست دائما سهلة».
وأضاف: «في النهاية كان من المهم بالنسبة لنا الوصول إلى منطقة مناخ قطر في أسرع وقت ممكن وخوض مواجهة ودية أمام منافس ليس في غاية القوة».
وأوضح: «الاستعداد للبطولة مختلف تماما مقارنة عن باقي البطولات، ونشعر بالامتنان لإيجاد مواجهة جيدة متمثلة في عمان».

منتخب ألمانيا
أوليفر بيرهوف
منتخب عمان
الاتحاد الألماني لكرة القدم
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