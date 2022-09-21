«المواجهات المباشرة» تشعل صراع سفراء «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)



تشعل المواجهات المباشرة لسفراء «دوري أدنوك للمحترفين»، من اللاعبين الأجانب الدوليين أجواء «أيام الفيفا» الحالية، والتي تتزامن مع فترة التوقف الأولى للدوري، بنهاية الجولة الثالثة، والمستمرة حتى مطلع أكتوبر المقبل، موعد استئناف البطولة بمباريات الجولة الرابعة.

وتضم قائمة «سفراء دوري أدنوك للمحترفين» الذين جرى استدعاؤهم خلال التوقف الحالي، 12 لاعباً من الأجانب الدوليين، بقيادة ميراليم بيانيتش نجم الشارقة، ولاعب منتخب البوسنة، وثنائي منتخب رومانيا، المهاجم فلورين تاناسي «الجزيرة»، وألكساندرو سيسالدو لاعب وسط «اتحاد كلباء»، بجانب ألكسندر سكيتش لاعب وسط دبا ومنتخب الجبل الأسود، علي مدن نجم عجمان ومنتخب البحرين، أندري يارمولينكو لاعب العين ومنتخب أوكرانيا.

ويبرز في قائمة الأجانب الدوليين على مستوى القارة الأفريقية، لابا كودجو مهاجم «العين» ومنتخب توجو، سفيان رحيمي لاعب العين ومنتخب المغرب، ثيبانج فيت لاعب البطائح ومنتخب جنوب أفريقيا، ريان مينديز جناح النصر وقائد منتخب الرأس الأخضر، كابيلو سياكانينج مهاجم دبا ولاعب منتخب بوتسوانا، والكونغولي بريستيج مبونجو مهاجم عجمان.

وتتركز الأنظار خلال التوقف الحالي، على المواجهات المباشرة لسفراء «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث تشهد المجموعة الثالثة بالمستوى الثاني ببطولة دوري أمم أوروبا، مباراة مرتقبة تجمع رومانيا والبوسنة الاثنين المقبل ضمن الجولة السادسة.

واستدعى أنجيل يوردانيسكو المدرب السابق للعين، والحالي لمنتخب رومانيا «الثنائي» فلورين تاناسي «الجزيرة»، وألكساندرو سيسالدو لاعب وسط «اتحاد كلباء»، ضمن قائمة منتخب رومانيا، استعداداً لمباراتيه في دوري الأمم الأوروبية أمام فنلندا يوم الجمعة، والبوسنة مساء الاثنين المقبل، حيث تضم قائمة الأخير ميراليم بيانيتش نجم الشارقة، والذي يقود بدوره منتخب بلاده يوم الجمعة أمام مونتينيجرو «الجبل الأسود» في زينيتشا، بمشاركة ألكسندر سكيتش لاعب وسط دبا.

ويتصدر المنتخب البوسني ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، مقابل 7 نقاط لمنتخب مونتينيجرو «الوصيف»، وفنلندا الثالث بأربع نقط، والمنتخب الروماني وله 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

وبعيداً عن المواجهات الرسمية في دوري الأمم أوروبا، تشهد المباريات الودية خلال «أيام الفيفا» مواجهات مرتقبة لنجوم «دوري أدنوك» من الأجانب الدوليين، حيث يقود البحريني علي مدن مهاجم عجمان منتخب بلاده في المباراة الودية أمام الرأس الأخضر مساء الجمعة، على استاد البحرين الوطني في المنامة، بمشاركة ريان مينديز جناح «العميد»، حيث تدخل الودية ضمن تحضيرات الرأس الأخضر لخوض تصفيات كأس أفريقيا للأمم المقررة في مارس من العام المقبل.

وتشهد مباراة منتخب جنوب أفريقيا «الودية» أمام ضيفه بوتسوانا يوم الجمعة في جوهانسبيرج، مواجهة مرتقبة تجمع ثيبانج فيت مدافع البطائح ومنتخب «البافانا بافانا»، أمام كابيلو سياكانينج مهاجم دبا ومنتخب بوتسوانا، وتضم القائمة الحالية لأجانب «النواخذة» لاعبين دوليين مع الجبل الأسود وبوتسوانا.

وتضم قائمة «الأجانب الدوليين»، بخلاف نجوم المواجهات المباشرة خلال التوقف الحالي، المهاجم التوجولي لابا كودجو المنضم إلى معسكر منتخب بلاده في فرنسا، حيث يخوض مع الأخير وديتين على التوالي أمام كوت ديفوار يوم السبت المقبل بفرنسا، وغينيا الاستوائية مساء 27 سبتمبر بالمغرب.

خربين أبرز الغائبين



يمثل غياب الدولي عمر خربين مهاجم شباب الأهلي عن قائمة منتخب سوريا، الأبرز على صعيد أجانب «دوري أدنوك للمحترفين»، وأعلن الاتحاد السوري في وقت سابق غياب خربين عن قائمة «نسور قاسيون» الذي يخوض دورة ودية في الأردن الشهر الحالي، بمشاركة منتخبات الأردن، العراق، عُمان، وذلك بداعي الإصابة بآلام الركبة.

في المقابل، خلت القائمة النهائية لمنتخب تونس الذي يستعد بدوره لنهائيات كأس العالم 2022، بخوض وديتين على التوالي أمام جزر القمر اليوم، والبرازيل 27 سبتمبر، من اسم فراس بالعربي مهاجم عجمان.



أبرز مباريات سفراء «دورينا»



23 سبتمبر



فنلندا - رومانيا «دوري أمم أوروبا»

البوسنة - الجبل الأسود «دوري أمم أوروبا»

البحرين - الرأس الأخضر «ودية دولية»

جنوب أفريقيا - بوتسوانا «ودية دولية»

الكونغو - بوركينا فاسو «ودية دولية»

المغرب - تشيلي «ودية دولية»

24 سبتمبر

أرمينيا - أوكرانيا «دوري أمم أوروبا»



25 سبتمبر

توجو - كوت ديفوار «ودية دولية»

26 سبتمبر

رومانيا - البوسنة «دوري أمم أوروبا»

الجبل الأسود - فنلندا «دوري أمم أوروبا»

27 سبتمبر



البحرين - بنما «ودية دولية»

توجو - غينيا الاستوائية «ودية دولية»

أوكرانيا - اسكتلندا «دوري أمم أوروبا»

المغرب - باراجواي «ودية دولية»