«الأبيض» جاهز لباراجواي بسلاح «الدوليين الجدد»



معتز الشامي (دبي)



يؤدي المنتخب الأول لكرة القدم تدريبه الأخير مساء اليوم، في معسكره بالنمسا، وذلك قبل «الودية الدولية» المرتقبة، أمام باراجواي يوم الجمعة المقبل، وتأتي ضمن خطة إعداد «الأبيض» للاستحقاقات المقبلة.

ويهتم الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا بالتجارب الدولية، سعياً لبناء هوية فنية لـ «الأبيض»، وفرض التكتيك الذي يسعى لاعتماده في المشاركات الرسمية، سواء «خليجي 25»، المقرر له يناير المقبل، أو بطولة غرب آسيا التي تستضيفها الإمارات أواخر مارس، وبطولة كأس آسيا 2023، التي يتحدد توقيتها والدولة المستضيفة، على خلفية اجتماع المكتب التنفيذي الآسيوي 18 أكتوبر المقبل.

وأدى «الأبيض» تدريباته المسائية منذ وصوله إلى النمسا، بمشاركة لافتة من اللاعبين، حيث ضمت القائمة 24 لاعباً هم محمد الشامسي، خالد عيسى، علي خصيف، سالم سلطان، محمد العطاس، خليفة الحمادي، خالد الهاشمي، خالد الظنحاني، عبدالعزيز هيكل، أحمد جميل، سعيد جمعة، بندر الأحبابي، علي سالمين، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، ماجد راشد، عبد الله رمضان، فلاح وليد، خالد البلوشي، محمد جمعة عيد، حارب عبدالله، جاسم يعقوب، كايو كانيدو وعلي مبخوت.

ويتوقع أن يعتمد الجهاز الفني على «الدوليين الجدد» في التشكيلة، والذين سيكون لهم دور خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة إحلال وتجديد شاملة، يتم تنفيذها بصورة مدروسة، ومن أجلها تم اختيار منتخبين بقوة باراجواي ومنتخب فنزويلا الذي يواجهه «الأبيض» في «التجربة الثانية» 27 سبتمبر الجاري قبل العودة إلى الدولة.

ويرفع الجهاز الفني شعار تجديد الدماء والدفع بالعناصر الشابة، القادرة على تنفيذ فكر وتكتيك رودولفو، الذي اهتم بتنفيذ الجوانب الخططية والتكتيكية، والأداء بالطريقة الأنسب التي تتماشى مع قدرات اللاعبين، خاصة 4-2-3-1 و 4-3-3.

من جانبه، أكد ياسر سالم مدير المنتخب، جاهزية جميع العناصر المختارين للتجمع الحالي، مشيراً إلى أن اللاعبين المستبعدين من السفر مع «الأبيض»، تعرضوا لإصابات مختلفة خلال الجولة الثالثة للدوري، وفضل الجهاز الاعتماد فقط على الأسماء القادرة على اللعب والمشاركة، وذلك رغبة من المدرب في تجربة الجميع، ومنحهم الفرصة الكافية عبر استغلال «التجارب» التي يخوضها المنتخب.

وأشار ياسر سالم إلى أن الجهازين الفني والإداري، يعملان بشكل مكثف، حتى تتحقق أهداف المعسكر، خاصة في تعزيز الانسجام بين جميع اللاعبين، بجانب تهيئة الأجواء الإيجابية التي تسهم في ظهور «الأبيض» بالصورة اللائقة، من أجل البناء للمستقبل، وفق رؤية الجهاز الفني الذي يهتم بالتفاصيل كافة.

وأشاد مدير المنتخب بالمتابعة المستمرة من لجنة المنتخبات، وتوفير كل عوامل النجاح للمعسكر الخارجي، ولجميع التجمعات الأخيرة، لافتاً إلى أن ارتفاع معنويات الجميع، وبدء التخطيط للمرحلة المقبلة، وما فيها من استحقاقات يتطلب هذا التكاتف والتجانس والتفاهم، من أجل مصلحة المنتخب.

وقال: ننتظر دعم الجماهير خلال التجمعات المقبلة لخوض الوديات بحضور الجماهير الذين ننتظر مساندتهم للاعبين.