10 رياضات في النسخة العاشرة لـ «ألعاب السيدات»

دبي (الاتحاد)



فتح مجلس دبي الرياضي باب التسجيل للنسخة العاشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، والتي تقام من7 إلى 21 نوفمبر المقبل، وتتضمن 10 ألعاب، هي البولينج، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، كروس فت، الاسكواش، الريشة الطائرة، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، الشطرنج، الألعاب الإلكترونية.

ويبدأ اليوم التسجيل للمشاركة في بطولات الدورة ويستمر إلى 28 أكتوبر المقبل، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، ويمكن للاعبات تعبئة الاستمارات وإرفاق الأوراق المطلوبة.

وشرحت ورشة العمل الفنية التي نظمتها لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، اللوائح الفنية والتنظيمية لكل بطولة من المنافسات المدرجة في النسخة السابعة من الدورة، وعرض شروط ومتطلبات التسجيل بالدورة بشكل مفصل، والإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات، ومناقشة الأمور المتعلقة بالتسجيل وكيفية المشاركة واللعب، وتوضيح القوانين واللوائح الخاصة بكل رياضة.

وأعلنت اللجنة الفنية أنه سيتم تطبيق القوانين المعمول بها في الاتحادات المحلية في التحكيم، مع إضافة كافة البنود التي تم استحداثها في الاتحادات، وتم وضع اللوائح والقوانين المنظمة للدورة، بما يتناسب مع طبيعة وقدرات منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وبما لا يخالف القوانين المتبعة في اتحاد كل رياضة من الرياضات المدرجة في الدورة.

وتدشن بطولة البولينج منافسات الدورة، حيث تقام البطولة يوم 7 نوفمبر، في مركز دبي الدولي للبولينج، يليها سباق الجري لمسافة 4.5 كيلومتر الذي يقام في مضمار ميدان 8 نوفمبر، ويتضمن التنافس في فئتين، هما فئة المواطنات والفئة المفتوحة.

ويقام سباق الدراجات الهوائية 9 نوفمبر في مضمار ميدان للدراجات الهوائية ويتضمن التنافس ضمن فئتين، هي فئة الهواة المواطنات 20 كيلومتراً، والفئة المفتوحة 30 كيلومتراً، وتقام بطولة البادل تنس من 10 إلى 14 نوفمبر في نادي بادل بوينت ضمن فئتين فئة المواطنات والفئة المفتوحة، كما تقام بطولة الكروسفت 12 نوفمبر في نادي لونا الرياضي للسيدات.

وتقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات الموظفات، ولكي تستطيع اللاعبات والجمهور الحضور والمشاركة في المنافسات دون الحاجة إلى التغيب أو الخروج المبكر من العمل.

ووضعت اللجنة المنظمة شروطاً للتسجيل، حيث يسمح لكل لاعبة بالمشاركة في 5 منافسات مختلفة حداً أقصى، ويسمح للموظفات وبنات الموظفات العاملات في الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص في دبي بالمشاركة في فعاليات الدورة، وكذلك زوجات وبنات الموظفين العاملين بهذه الجهات.

