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الأندية الإنجليزية تدرس خوض المباريات ظهراً لترشيد الطاقة

الأندية الإنجليزية تدرس خوض المباريات ظهراً لترشيد الطاقة
21 سبتمبر 2022 15:30

لندن (د ب أ)
تدرس أندية دوري البطولة الإنجليزية (دوري الدرجة الأولى) والهرم الأوسع لكرة القدم في إنجلترا، إمكانية خوض مباريات الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي في منتصف النهار في نهاية الأسبوع، لمعالجة أزمة تكاليف المعيشة، بحسب استطلاع رأي.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مجموعة «فير جيم» المعنية بإصلاح كرة القدم على مدار الأسبوعين الماضيين، أن 63% من إجمالي 40 نادياً، من بينهم 12 نادياً بدوري البطولة الإنجليزية، أعربوا عن استعدادهم لدراسة خوض المباريات في وقت مبكر للمساهمة في تقليص فواتير الطاقة، إذا تم السماح لهم بذلك.
وتعهدت الحكومة البريطانية بدعم الشركات صاحبة فواتير الطاقة المرتفعة، ولكن لم يتضح بعد متى سيؤتي ذلك ثماره بالنسبة لكرة القدم، أو إلى أي مدى سيمتد الدعم، وتبقى المخاوف مرتفعة بين الأندية خارج الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يخص أزمات تكاليف المعيشة.
وصنفت الأندية بشكل عام، مخاوفها بشأن أزمات تكلفة المعيشة بنسبة 7 من 10، وترتفع النسبة إلى 8 من 10 بالنسبة للأندية المنافسة بدوري الدرجة الثانية.
وتدرس 60% من الأندية الـ40 التي جرى عليها الاستطلاع، وقف أعمال تطوير ملاعبها نتيجة لهذه الأزمة، بينما تستعد 38% من الأندية لمراجعة أجور الموظفين، بعيداً عن فريق الكرة.
وجاءت نتائج الاستطلاع، في الوقت الذي تستعد فيه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لإجراء مزيد من النقاشات حول النموذج الجديد للتوزيع المالي، لدعم أندية دوري البطولة الإنجليزية وباقي الهرم الكروي.

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