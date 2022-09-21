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رعاية قمصان «عربي الدراجات»

رعاية قمصان «عربي الدراجات»
21 سبتمبر 2022 13:37

 
الشارقة (الاتحاد)

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أبرم الاتحاد العربي للدراجات، برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، مذكرة تفاهم مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، لرعاية القمصان التي يقدمها الاتحاد للأبطال، في مختلف مسابقات الموسم الجاري.
تقوم الشركة بتوفير عدد 60 قميصاً بجودة عالية، مقابل وضع شعارها، وذلك انطلاقاً من أهمية الشراكات المجتمعية، وحرصاً على خدمة رياضة الدراجات والدراجين العرب.
وتم تدشين إصدار النسخة الجديدة من قميص الاتحاد المخصص للأبطال العرب بحضور المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد، ومحمد أحمد الكمالي المدير العام لشركة القدرة، وعمر سليمان مدير العمليات.
وبحث اللقاء إمكانية توسيع الشراكة بين الطرفين، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات والرعايات المستقبلية لأنشطة الاتحاد العربي ومركزه التدريبي.

الدراجات الهوائية
الاتحاد العربي للدراجات
الشيخ فيصل بن حميد القاسمي
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