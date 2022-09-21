«زوارق أبوظبي» توجه «بوصلة الألقاب» إلى إيطاليا



سان نازارو (الاتحاد)



وصلت بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة، إلى مدينة سان نازارو الإيطالية، استعداداً للمشاركة في الجولة الثانية، من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، والتي تنطلق غداً «الخميس» وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة قوية من متصدر الترتيب العام حالياً، فريق أبوظبي عبر زورق «أبوظبي 6»، بقيادة شون تورنتي، والوصيف زورق «أبوظبي 5»، بقيادة ثاني القمزي في مواجهة طموح 16 زورقاً تشارك في البطولة الأقوى على الساحة البحرية الدولية.

ويواصل فريق أبوظبي انتفاضة الحماس، خاصة مع حصده ذهبيتين في أسبوع واحد فقط، بعد الفوز بلقب بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، ولقب بطولة العالم للدراجات المائية فئة الحركات الاستعراضية، حتى يدخل هذه الجولة من جولات مونديال «الفورمولا-1»، بقوة ومعنويات عالية للاستمرار على نفس نهج الفوز الذي اعتدناه من الفريق الإماراتي العتيد.



وشهدت الجولة الأولى من البطولة، والتي أقيمت في مايو الماضي فوز وانتصار «أبوظبي 6» بلقب الجولة، وحلول زورق «أبوظبي 5» ثانياً، حتى يدخل الجولة الحالية بطموح أكبر للاستمرار في الصدارة، خاصة أنه ستبقى بعد ذلك مرحلتين، واحدة في أوروبا، والختامية في إمارة الشارقة بالإمارات خلال ديسمبر المقبل.

وانظم متسابقو فريق أبوظبي القمزي وتورنتي إلى البعثة في إيطاليا مبكراً قبل يومين، من أجل الدخول في سلسلة من التدريبات والتمارين المكثفة، استعداداً لسباقات الجولة، وأدى كلاهما توقيتاً رائعاً في التمارين وأداء يعطي مؤشرات لنتائج إيجابية في الجولة الحالية.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة، مع فقرات فنية مختلفة، ثم انطلاق سباق أفضل زمن «الجمعة»، وتحديد الأوائل في السباق الرئيسي الأول، ولاحقاً ينطلق يوم السبت السباق الرئيسي الأول للجولة، ثم السباق الرئيسي الثاني والختامي يوم الأحد، وهو ما يعني أن الجولة الحالية سيكون هناك من خلالها فرصة لحصد 40 نقطة بتنظيم سباقين معاً.

وتوجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي بالشكر والتقدير إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية وراعي الفريق، مؤكداً أن التوجيهات والدعم لهما بالغ الأثر في كل النتائج الإيجابية في الوقت الحالي.

وشدد سالم الرميثي على صعوبة المهمة التي يخوضها الفريق في سان نازارو، خاصة أنه يجب أن يحافظ على المستوى نفسه من التميز الذي صاحب ظهوره في الجولة الأولى، والاستمرار في حصد النقاط.

وقال: تنتظرنا مرحلة صعبة من البطولة، مع تنظيم سباقين في يومين متتاليين، والمطلوب هو قمة التركيز في سباقات الجولة، وعدم التفريط في النقاط، نريد أن ننهي هذه المرحلة بحصد المراكز الأولى، وإعلاء اسم رياضة الإمارات في التحدي العالمي، وأن نواصل الظهور بالنهج نفسه الذي ظهر به فريقنا في أنحاء أوروبا خلال الفترة الماضية.