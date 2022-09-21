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الرياضي

«أبيض الناشئين» يواجه قطر في «البروفة الأخيرة»

«أبيض الناشئين» يواجه قطر في «البروفة الأخيرة»
21 سبتمبر 2022 15:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يواصل منتخب الناشئين لكرة القدم تحت 17 عاماً، تدريباته في معسكره الداخلي، المقام حالياً في ملعب ذياب عوانة بدبي، ويخوض مباراة ودية أمام قطر يوم السبت المقبل.
وستكون المواجهة آخر «ودية» يلعبها «أبيض الناشئين»، في ختام معسكر دبي، ثم يغادر إلى إندونيسيا يوم الاثنين المقبل، للمشاركة في التصفيات الآسيوية تحت 17 عاماً، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب إندونيسيا وماليزيا وفلسطين وجوام.
وخسر منتخبنا الودية الأولى أمام الأردن بهدف، في المباراة التي جرت على ملعب ذياب عوانة في دبي.

الإمارات
منتخب الناشئين
دبي
قطر
إندونيسيا
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