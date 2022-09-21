63 لاعباً «العلامة الكاملة» بـ «270 دقيقة»



علي معالي (دبي)



شارك 63 لاعباً في الجولات الثلاث الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين» بمجموع 270 دقيقة، ويعتبر عيسى حوتي «21 عاماً» لاعب اتحاد كلباء، الأصغر بين حراس البطولة، ولعب المباريات الثلاث مع «النمور»، وظهر بمستوى جيد، ليحتل فريقه المركز الرابع «6 نقاط»، متساوياً مع البطائح «الثالث».

وتملك 3 أندية العدد الأكبر، بواقع 6 لاعبين لكل منهم، وهي الوصل والنصر وعجمان، فيما لعب 5 لاعبين جميع اللقاءات مع الجزيرة والعين ودبا الفجيرة والظفرة، و4 لاعبين مع البطائح واتحاد كلباء والوحدة وخورفكان، وضم الشارقة وشباب الأهلي وبني ياس، ثلاثة لاعبين بـ «العلامة الكاملة».

لعب مع «الملك» المتصدر كل من درويش محمد، وشاهين عبدالرحمن، وماجد راشد، وهم أصحاب «العلامة الكاملة»، فيما شارك مع الجزيرة «الوصيف» علي خصيف، وعبدالله درويش، وخليفة الحمادي، وزايد سلطان، وعلي مبخوت، ومع البطائح زايد أحمد وجواو بيدرو، وأرتور جورجي، وأناتول.

أما القائمة التي تضم 4 لاعبين، هم عيسى حوتي، وعبدالسلام محمد، وداييل بيسا، وفيليب كيس «اتحاد كلباء»، محمد مرزوق، ووليد عباس، وأحمد نور الله «شباب الأهلي»، أحمد شمبيه، طارق أحمد، ريان منديز، جلوبير ليما، توزي، لوكاس ألفيس «النصر»، خالد السناني، سفيان بوفتيني، ليما، جلبيرتو أوليفيرا، حسن إبراهيم، جيرونيمو «الوصل»،

وخالد عيسى، كوامي، إريك، سفيان رحيمي، دانييلو «العين»، فهد الظنحاني، خالد العطاس، ساشا «بني ياس»، إسماعيل مطر، جواو بيدرو، جابسون جوانزاجا، أدريان سيلفا «الوحدة» علي الحوسني، عبدالله صالح، محمد إسماعيل، بلال يوسف، عصام فايز، وليد أزارو «عجمان»، حميد عبدالله، خالد عبدالله، مارسيلو، إبراهيم اليعقوبي، أليكسندر سشيكيش «دبا»، أحمد الحوسني، مسعود سليمان، لازار روزيتش، إيلتون فيليبي «خورفكان»، عبدالله سلطان، كلاوديو، خالد بطي، بيدرو بافلوف، وليد القروي «الظفرة».