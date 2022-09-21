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الرياضي

جاريدو مدرباً للإسماعيلي

جاريدو مدرباً للإسماعيلي
21 سبتمبر 2022 14:15

 
القاهرة (أ ف ب) 

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أعلن الإسماعيلي المصري تعاقده مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.
ونشر الإسماعيلي في حسابه على «تويتر» صوراً لوصول المدرب الإسباني «53 عاماً»، مرفقاً إياها بتعليق: «بسعادة غامرة وفخر شديد، نعلن وصول البروفيسور خوان كارلوس جاريدو، مرحباً بك في الإسماعيلي، مرحباً بك في واحدة من أكبر المؤسسات الرياضية في أفريقيا».
وسيبدأ جاريدو مهمته رسمياً بعد التوقيع مباشرة، وذلك لاستكمال فترة الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.
ويتمتع المدرب الإسباني بمسيرة جيدة، فقد تولى الإشراف على مواطنه فياريال بين فبراير 2010 وديسمبر 2011، ونجح في قيادته إلى المركز الرابع في الدوري المحلي، وبالتالي المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بعدما تمكن قبلها من الوصول معه إلى نصف نهائي مسابقة «يوروبا ليج» قبل انتهاء المشوار على يد بورتو البرتغالي المتوج لاحقاً باللقب.
كما تولى تدريب أندية كلوب بروج البلجيكي قبل أن يعود للدوري الإسباني، وقيادة ريال بيتيس وصولاً إلى ترحاله خارج القارة الأوروبية، حيث تولى تدريب الأهلي المصري، والاتفاق السعودي، والرجاء البيضاوي المغربي، والعين الإماراتي، والوداد المغربي، والنجم الساحلي التونسي توالياً، فيما كانت آخر تجاربه التدريبية في دوري الدرجة الثانية الإسباني مع كاستيون.
وخلال مروره الأول في مصر بين 2014 و2015، قاد الإسباني نادي الأهلي إلى الفوز بكأس الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى في تاريخ النادي، والثانية في مسيرته الشخصية مدرباً، بعد الأولى مع الرجاء المغربي عام 2018، إضافة إلى الكأس السوبر المصرية.
وأشرف جاريدو على الأهلي في 33 مباراة ضمن كافة المسابقات، فاز في 18 منها مقابل 7 تعادلات و8 هزائم.

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