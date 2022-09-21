الخميس 22 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الشارقة يواجه الكويت في ربع نهائي «عربية اليد»

الشارقة يواجه الكويت في ربع نهائي «عربية اليد»
21 سبتمبر 2022 14:00

 
رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
«سلة الملك» تحقق «اللقب 24»
سلطان القاسمي: «استراحة جبل ديم» هدية جديدة لكلباء


يبدأ الشارقة «التحدي الأكبر» في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري والكأس لكرة اليد، المؤهلة إلى بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب»، والتي تحتضنها مدينة الحمامات التونسية، عندما يلتقي الكويت الكويتي غداً «الخميس» في ربع النهائي، بعدما نجح في عبور الدور الأول من المركز الثاني للمجموعة الأولى، فيما يلتقي الإفريقي التونسي نظيره مولودية الجزائر، وفي آخر المواجهات يلعب السالمية الكويتي مع الترجي التونسي، فيما تأهل الزمالك المصري متصدر المجموعة الثانية إلى نصف النهائي مباشرة بسبب غياب أمل سكيكدة الجزائري.
وحقق الشارقة الفوز على الأفريقي 28-27، في آخر مبارياته بالدور الأول، كان بطلها الأول الدولي محمد إسماعيل حارس «الملك» الذي تصدى لكل هجمات لاعبي الأفريقي، ليفوز بلقب رجل المباراة.
ورغم الغيابات التي يعاني منها الشارقة، بسبب الإصابات وظروف العمل التي حرمت 5 لاعبين من الأعمدة الأساسية من المشاركة في المحفل العربي، والخسارة أمام السالمية في افتتاح المجموعة، إلا أن رجال «الملك» تمكنوا من تقديم مستوى كبير أمام بطل تونس على أرضه ووسط جماهيره المتحمسة، ليُنهي الشارقة الشوط الأول متقدماً 13-12، كما استطاع أن يحافظ على فارق التقدم بهدف طوال الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بتفوق الشارقة 28-27.
وتبدأ البطولة بنظام خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزون في المباريات الثلاث إلى «مربع الذهب» مع الزمالك، فيما يلعب الخاسرون على المركز من الخامس إلى الثامن.

كرة اليد
الشارقة
تونس
الترجي
الزمالك
آخر الأخبار
الدولار يسجل أعلى مستوى في 20 عاماً
الاقتصادي
الدولار يسجل أعلى مستوى في 20 عاماً
اليوم 13:47
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
عربي ودولي
ماكرون: الهدف هو التفاوض على تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا
اليوم 13:35
ملعب جديد في الرياض بسعة 40 ألف متفرج
الرياضي
ملعب جديد في الرياض بسعة 40 ألف متفرج
اليوم 13:30
صاروخ ناسا الجديد للعودة إلى القمر يجتاز اختباراً أساسياً للتزود بالوقود
دنيا
صاروخ ناسا الجديد للعودة إلى القمر يجتاز اختباراً أساسياً للتزود بالوقود
اليوم 13:20
الإمارات تشارك بعملية «ليون فيش » باشراف الإنتربول تسفر عن مصادرة مخدرات بقيمة 700 مليون دولار
الإمارات
الإمارات تشارك بعملية «ليون فيش » باشراف الإنتربول تسفر عن مصادرة مخدرات بقيمة 700 مليون دولار
اليوم 13:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©