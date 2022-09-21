الشارقة يواجه الكويت في ربع نهائي «عربية اليد»



رضا سليم (دبي)



يبدأ الشارقة «التحدي الأكبر» في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري والكأس لكرة اليد، المؤهلة إلى بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب»، والتي تحتضنها مدينة الحمامات التونسية، عندما يلتقي الكويت الكويتي غداً «الخميس» في ربع النهائي، بعدما نجح في عبور الدور الأول من المركز الثاني للمجموعة الأولى، فيما يلتقي الإفريقي التونسي نظيره مولودية الجزائر، وفي آخر المواجهات يلعب السالمية الكويتي مع الترجي التونسي، فيما تأهل الزمالك المصري متصدر المجموعة الثانية إلى نصف النهائي مباشرة بسبب غياب أمل سكيكدة الجزائري.

وحقق الشارقة الفوز على الأفريقي 28-27، في آخر مبارياته بالدور الأول، كان بطلها الأول الدولي محمد إسماعيل حارس «الملك» الذي تصدى لكل هجمات لاعبي الأفريقي، ليفوز بلقب رجل المباراة.

ورغم الغيابات التي يعاني منها الشارقة، بسبب الإصابات وظروف العمل التي حرمت 5 لاعبين من الأعمدة الأساسية من المشاركة في المحفل العربي، والخسارة أمام السالمية في افتتاح المجموعة، إلا أن رجال «الملك» تمكنوا من تقديم مستوى كبير أمام بطل تونس على أرضه ووسط جماهيره المتحمسة، ليُنهي الشارقة الشوط الأول متقدماً 13-12، كما استطاع أن يحافظ على فارق التقدم بهدف طوال الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بتفوق الشارقة 28-27.

وتبدأ البطولة بنظام خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزون في المباريات الثلاث إلى «مربع الذهب» مع الزمالك، فيما يلعب الخاسرون على المركز من الخامس إلى الثامن.